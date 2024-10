Entrega dos kits da Corrida do Servidor público é festejada pelos corredores

Teve início na manhã desta quinta-feira, 10, a entrega dos kits da 1ª Corrida do Servidor Público, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel). A entrega foi iniciada às 10h na Casa Esportiva, em Aracaju.

A 1ª Corrida do Servidor Público faz parte das atividades de celebração ao mês do servidor. Ela será realizada neste domingo, 13, às 5h, na Orla da Atalaia. Com um total de 1.000 inscritos, ela visa a valorização dos trabalhadores da gestão estadual, além de promover saúde, bem-estar, engajamento e motivação.

Os servidores públicos e comissionados do poder Executivo inscritos podem pegar o kit nesta quinta e sexta-feira, das 10h às 20h; ou no sábado, véspera da corrida, das 9h às 14h. Para a retirada, é necessário apresentar documento com foto e comprovante da inscrição.

Servidora da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Érika Moreira destacou a importância da iniciativa do governo em homenagem ao Dia do Servidor. “Achei maravilhoso quando soube que a corrida seria um presente para os servidores. Estou determinada a concluir a prova, meus cinco quilômetros, independentemente da colocação”, colocou.

Assim como ela, o servidor da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) Giovane Mangueira expressou sua empolgação em relação à corrida. “Já estou com meu kit em mãos, e estou muito feliz e ansioso para a prova. Tenho certeza de que será um momento incrível, de confraternização, com todos os servidores juntos celebrando essa data, praticando esporte e promovendo a qualidade de vida”, afirmou.

A professora Marilene Silva agradeceu a iniciativa do Governo do Estado em homenagear os servidores públicos. “Gostaria de agradecer ao governo pela iniciativa da corrida para os servidores. Esta será a minha primeira corrida, e estou muito empolgada”, destacou Marilene.

Corrida do Servidor

A Corrida do Servidor fará parte da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese. O evento tem o apoio da Speed Produções e Eventos e do Banese.

Os três primeiros colocados nas modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K receberão medalha, troféu e premiação em dinheiro. Os demais participantes recebem suas medalhas.

Durante o percurso, haverá ainda a apresentação do cantor Dan Chicleteiro. Já após as premiações, as atrações no palco serão a banda Filhos de Jorge e o cantor Durval Ferraz.

Foto: Ascom Sead