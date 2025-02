ENTUSIASMO DO PÚBLICO MARCA ÚLTIMA NOITE DE SHOWS DO VERÃO SERGIPE NA PRAIA DA CAUEIRA, EM ITAPORANGA

A penúltima edição do Verão Sergipe 2025 chegou ao fim com um público animado, que lotou a Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, para curtir bandas locais e nacionais.

O evento trouxe, mais uma vez, uma diversidade de ritmos e atraiu pessoas de todas as idades. A programação, realizada pelo Governo do Estado com apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), foi aberta com a banda sergipana As Patricinhas, que participou pela primeira vez da iniciativa.

“A gente está muito feliz em trazer As Patricinhas para o Verão Sergipe. Ser uma atração local que divide o palco com artistas nacionais, deixa a gente super feliz. Trouxemos um repertório totalmente eclético, com muita música bacana para a galera curtir”, afirmou a cantora Núbia Santana.

Logo após, Toni Garrido levou todo seu reggae para a Praia da Caueira. O cantor falou sobre a relação com Sergipe e o público sergipano. “Eu adoro, venho aqui desde os anos 2000 e lembro que tem um lugar que, sempre que eu vinha, ficava feliz, em frente a uma lagoa linda que tem na Praia da Atalaia, aquilo me trazia muito a paz. Então, há muitos anos me acompanha essa sensação carinhosa, gostosa, familiar de estar aqui em Sergipe”, confessou o cantor.

Sobre o seu show no Verão Sergipe, o artista declarou que a proposta é fazer o público feliz. “É um trabalho autoral muito prazeroso. Esse show já está há dois anos e meio na estrada e eu tenho um carinho por ele. A ideia do ‘Baile Free’ é que todo mundo venha dançar, ser feliz, sem preconceito principalmente”, concluiu.

Daiane Melo foi acompanhar o marido, fã de Toni Garrido. A advogada contou que o evento está bem organizado. “Isso é muito importante, faz com que famílias, idosos, crianças, todos consigam participar. Acho que dá para todos aproveitarem, porque tem ritmo para todos os gostos”, disse.

A neuropsicopedagoga Katery Soares é de Itabaianinha e foi ao Verão Sergipe na Caueira para assistir à apresentação do É o Tchan, mas aproveitou as outras atrações. “Vim por É o Tchan, mas Toni Garrido me surpreendeu. Teve rock, reggae, black music, eletrônico, depois reggae de novo. É um evento com vários ritmos que agrada todo o público”, destacou.

Após quase 10 anos, a banda Detonautas retornou ao estado na penúltima edição do Verão Sergipe 2025. “A gente está feliz, sempre é muito bom vir ao Nordeste. E estávamos na expectativa de vir para Sergipe, houve um adiamento por conta da questão das chuvas, o que foi muito sábio da parte do governo e, agora, obviamente, com as condições melhores para que a gente possa aproveitar junto ao público, com os turistas, com a população toda que está presente, foi um show muito bacana”, afirmou o vocalista Tico Santa Cruz.

O cantor ainda comentou sobre a diversidade de ritmos do evento. “Compartilhamos a noite com outros artistas de outros segmentos, já teve Toni Garrido, As Patricinhas, vem É o Tchan, vários estilos diferentes, o que mostra também que o evento respeita a pluralidade de estilos da cultura brasileira”, finalizou.

Fábio Brasil, baterista do Detonautas, contou que a banda tem muitas memórias afetivas com o estado. “A gente está muito feliz de estar aqui, estamos muito agradecidos. A gente só tem lembranças maravilhosas, das vezes que a gente veio para Aracaju”, relembrou.

Mauricio Farias é de Camaçari, Bahia, e veio para a Praia da Caueira só para assistir ao show do Detonautas. O contador acompanha a banda há muitos anos. “O último show que vi foi em setembro, em Belo Horizonte. Vim por causa da banda e estou achando o evento sensacional, maravilhoso. A estrutura é bem bacana, a qualidade do som dispensa comentários. A programação está sensacional. Há galera de todas as tribos, na verdade, do reggae, do rock e do axé”, reforçou.

O grupo baiano É o Tchan fechou com chave de ouro a última noite de shows do Verão Sergipe na Caueira. “A gente não podia deixar de cantar os clássicos, até porque quem fez o sucesso dos clássicos foi esse povo, que está com a gente até hoje. É um prazer ver a nova geração também, que já está cantando, dançando, se divertindo com a gente. Estou muito feliz por fazer parte de uma festa tão grandiosa, tão bacana, tão cultural como essa, principalmente para nós, que praticamente somos filhos de Sergipe, cantamos praticamente para o estado inteiro”, declarou o cantor Beto Jamaica.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Foto: Igor Matias