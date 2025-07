Enxame de abelhas ataca participantes de evento de airsoft em Aracaju

Um grupo que praticava paintball na manhã deste domingo (06) nas proximidades da Avenida Adélia Franco, em Aracaju, foi atacado por abelhas.

Cerca de 30 pessoas estavam no local no momento do incidente. O evento ocorreu em um terreno onde havia ao menos duas colmeias de abelhas, que atacaram os participantes.

Parte do grupo conseguiu fugir em direção à avenida, mas outra parcela dos participantes ficou no local até a chegada do socorro.

Ainda segundo a corporação, após as picadas, algumas vítimas precisaram ser atendidas no local. Três pessoas precisaram de atendimento médico devido à gravidade das picadas: uma foi levada ao hospital por meios próprios, outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a terceira foi conduzida por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

Foto: Pixabay