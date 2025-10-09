Equipe da Clínica Fertilità representa SE no maior congresso de reprodução assistida do país

A equipe da Clínica Fertilità marcou presença no 29º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida (CBRA 2025) — o mais importante evento científico da área no Brasil. Realizado entre os dias 5 e 8 de outubro, no WTC São Paulo, o congresso reuniu os principais nomes da medicina reprodutiva do Brasil e da América Latina, consolidando-se como um dos maiores encontros voltados à inovação e ao avanço científico na área.

Com o tema central voltado à sustentabilidade, o CBRA 2025 abordou também outros tópicos essenciais para o futuro da reprodução humana assistida, como Genética, Epigenética, Edição Gênica, Novas Tecnologias, Cirurgia Robótica, Green Lab (laboratórios sustentáveis), Inteligência Artificial, Diversidade, Novas Constituições Familiares, Novos Talentos, Acessibilidade, além de debates estratégicos sobre Fusões, Aquisições e o mercado da reprodução humana.

“A presença da equipe sergipana da Fertilità reforça o compromisso da clínica com a excelência, inovação e protagonismo na medicina reprodutiva, levando o nome de Sergipe ao cenário nacional e latino-americano da fertilidade”, destacaram Dr. Iuri Telles e Dra. Andrea Telles, ginecologistas especialistas em reprodução humana assistida e CEOs da Clínica Fertilità.

A comitiva sergipana contou ainda com a participação da médica Dra. Gabriella Dória, das embriologistas Dra. Sabrina Jacinto Costa e Dra. Pâmela Smarandescu, do gestor em saúde e finanças Leandro Caldas, da psicóloga Dra. Bruna Schiavinatto e da enfermeira Rayssa Helena, que representaram a excelência multidisciplinar da equipe.

A presença da Fertilità no CBRA 2025 reafirma o papel da clínica como referência em reprodução assistida no Nordeste, destacando seu compromisso com a atualização científica e com a oferta das mais modernas tecnologias para o cuidado e realização dos sonhos de maternidade e paternidade.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.