Equipe da Emurb faz visita técnica à obra da Orla do Rio Sergipe, em Aracaju

Nesta segunda-feira, 10, representantes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) fizeram uma visita técnica na obra de urbanização da nova orla da cidade, que se inicia nas proximidades da cabeceira da ponte Godofredo Diniz e se estende até a Orla da Coroa do Meio. Uma obra que vai melhorar a vida dos aracajuanos.

Na visita, o diretor de obras da Emurb, engenheiro Walter Castro, explicou que o andamento da obra está dentro do programado. “Estamos na fase de drenagem pluvial e terraplanagem. Vamos acompanhando de perto todas as fases da construção dessa orla que será um grande presente para os moradores da cidade e turistas”, disse.

A engenheira responsável, Lyzianne Ferreira, falou que a obra trará grandes benefícios. “Estamos trabalhando para que essa linda orla seja uma realidade para os aracajuanos. É um projeto bonito, sustentável e acessível. Nossos pisos terão partes emborrachadas, facilitando a prática de algumas atividades físicas, caminho sensorial para as crianças, capo society e arquibancadas”.

Orla do Rio Sergipe

A Obra está sendo construída às margens do rio Sergipe, com 3 km de extensão e uma diversidade de opções de lazer em um local com uma das vistas mais bonitas da cidade, no encontro do rio com o mar.

As áreas de lazer, que serão implantadas ao longo de trechos da via, incluem decks de madeira, três praças com espaços com quadra poliesportiva, pistas de skate e patinação, parque infantil, caminho sensorial, espaço pet, academia de ginástica ao ar livre, bicicletário e pergolados.

A obra contempla também a implantação de ciclovias e passeios em concreto, estacionamentos, sinalização e pavimentação em piso de concreto intertravado, garantindo a sustentabilidade.

Foto: Ascom/Emurb