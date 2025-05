Equipe do Centro de Excelência 28 de Janeiro representará Sergipe na Expo Nacional Milset Brasil 2025

Uma equipe de alunos do Centro de Excelência 28 de Janeiro, do município de Monte Alegre de Sergipe, localizado no Alto Sertão, representará o estado na VII Expo Nacional Milset. Durante o evento, que será realizado entre os dias 11 e 15 de maio, em Fortaleza/CE, os alunos terão a oportunidade de apresentar o projeto ‘Biotecpalm’, que promove a sustentabilidade e a economia circular.

A Expo Nacional Milset Brasil é um dos mais importantes espaços de divulgação científica jovem no país. Durante sua realização, estudantes de diversas regiões têm a oportunidade de apresentar seus projetos em uma exposição aberta a professores, pesquisadores, avaliadores e público geral. Cada projeto conta com um estande próprio, onde os estudantes podem compartilhar suas ideias, processos e resultados, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e soluções criativas.

Além da visibilidade, a feira oferece, também, benefícios acadêmicos significativos. Participar da exposição contribui para a formação científica e pessoal dos estudantes, com o desenvolvimento de competências como pesquisa, comunicação, organização e trabalho em equipe, habilidades consideradas essenciais para a vida acadêmica e profissional. Além disso, o evento valoriza a produção científica juvenil, permitindo que os participantes recebam feedbacks especializados e tenham suas ideias reconhecidas em âmbito nacional.

A VII edição da exposição ocorrerá entre os dias 11 e 15 de maio, no Hotel Oásis Atlântico Fortaleza, na capital cearense. O evento é aberto e gratuito para o público. Ao final, os premiados receberão medalhas e troféus, além de credenciamento para eventos em 15 países distintos membros e parceiros da Milset Brasil. ‎

Um dos componentes da equipe, o aluno José Saulo, fala sobre suas expectativas para a participação no evento. “Participar de uma feira desse porte é uma oportunidade única de compartilhar nosso projeto com pessoas de todo o país, trocar experiências, aprender com outras iniciativas e crescer, tanto pessoal, quanto academicamente. Minhas expectativas para a Milset Brasil são as melhores possíveis”, compartilha.

Também integrante do time, Kaike Oliveira comenta sobre a influência da iniciação científica em sua vida. “Esse meio tem me proporcionado participar de diversos eventos e encontros acadêmicos, momentos em que posso compartilhar o que está sendo desenvolvido em nosso estado, especialmente destacando uma riqueza regional como a palma forrageira. A participação na exposição será mais uma oportunidade de compartilhar com outros estudantes, professores, acadêmicos e especialistas de outros países como a ciência produzida na Rede Estadual é rica em soluções de impacto global”, conta.

Além dos dois alunos, a equipe é composta, também, por Antônio Lucas Oliveira e pela professora orientadora, Helánia Andrade de Santana, esta que define a participação do evento como ‘ímpar’. “É uma experiência que enriquece meu currículo profissional e pessoal. Além disso, oportuniza a Sergipe apresentar para o país a qualidade de ensino desenvolvido na rede pública estadual e que, dentro do espaço escolar, os professores e seus estudantes desenvolvem pesquisas científicas de qualidade, e isso contribui para o desenvolvimento criativo, científico e crítico”, pontua.

Inovação e sustentabilidade na educação sergipana

O ‘Biotecpalm’ é um projeto realizado por estudantes do Centro de Excelência 28 de Janeiro, localizado no município de Monte Alegre de Sergipe, que desenvolve um couro biodegradável feito a partir da palma forrageira (Opuntia ficus-indica), uma planta resistente e abundante em regiões semiáridas do Brasil. A proposta surgiu como alternativa ecológica ao couro animal e ao couro sintético derivado do petróleo, oferecendo um material mais sustentável, de menor impacto ambiental, economicamente acessível e com capacidade de gerar economia circular dentro das comunidades.

Para a Rede Pública Estadual, o projeto serve como exemplo de educação contextualizada e inspiradora, estimulando estudantes a desenvolverem soluções sustentáveis para os desafios da própria região, promovendo educação ambiental, inovação social e protagonismo juvenil. Em breve, o projeto ainda representará Sergipe e o Brasil na Milset Expo-Sciences International 2025, em setembro, nos Emirados Árabes Unidos.

