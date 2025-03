Equipe esportiva da Aperipê FM alcança audiência histórica com transmissões no YouTube

Canal da Seleção do Rádio tem 130 mil visualizações em 3 meses

A equipe esportiva da Rádio Aperipê FM 106.1 encerrou neste sábado, 29, a transmissão do Campeonato Sergipano de Futebol 2025 alcançando uma marca histórica de audiência nas transmissões multiplataformas. O canal da Seleção do Rádio no YouTube atingiu 130 mil visualizações em apenas 3 meses.

Com narração de Josafá Neto, comentários de Rivaldo Sobral, reportagens de Cláudio Rocha e Airleson Silveira, plantão de Emanuel Fonseca e Wesley Jr, a equipe esportiva transmitiu o título do Confiança no empate por 1 x 1, contra o Itabaiana, no Estádio Lourival Baptista.

Após o estadual, a Seleção do Rádio se prepara para a cobertura das séries C e D do Campeonato Brasileiro, onde Confiança, Itabaiana, Sergipe e Lagarto vão representar o estado nacionalmente a partir de abril.

Clique aqui para de inscrever no canal da Seleção do Rádio: https://youtube.com/@selecaodoradiooficial?si=sOYijAAppInNePpD