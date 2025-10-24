Equipe Força e Ação realiza show de manobras radicais neste sábado

Evento acontece em 25 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

O Estacionamento B do Shopping Jardins, em Aracaju (SE), será palco de um espetáculo de velocidade, precisão e muita emoção. Neste sábado, 25 de outubro, a partir das 18h, a Equipe Força & Ação realizará um show de manobras radicais que promete encantar o público com acrobacias sobre duas rodas e momentos de pura adrenalina.

Antes da apresentação, às 17h, os fãs poderão participar de uma sessão de fotos com os motociclistas no mall em frente a Lojas Americanas. O acesso ao show e ao encontro com fotos será gratuito, mediante reserva feita antecipadamente no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Com mais de 30 anos de estrada e apresentações em todo o Brasil, o grupo formado por pilotos profissionais da Honda é conhecido pela combinação de técnica, ousadia e segurança. Entre uma manobra e outra, os motociclistas interagem com a plateia, garantindo diversão e entretenimento para pessoas de todas as idades.

O evento, promovido pelo Consórcio Honda e Maravilha Motos, em parceria com o Shopping Jardins, será o grande esquenta do Aracaju MotoFest. O espetáculo acontecerá em área delimitada, seguindo medidas de segurança necessárias para o conforto e a proteção das famílias. Barreiras, sinalização e equipe de apoio técnico estarão presentes no local para garantir que o público aproveite o show com tranquilidade.

Foto: Arquivo Força e Ação – Lotti+Caldas Comunicação