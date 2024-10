Escola estadual 8 de Maio é reformada com investimento de mais de R$ 870 mil

Unidade no bairro Porto d’Antas, em Aracaju, é a 56ª da Educação e passou por reforma

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), inaugurou nesta segunda-feira, 21, a reforma, revisão da estrutura e climatização da Escola Estadual 8 de Maio, no bairro Porto Dantas, em Aracaju, e construção da quadra de esportes da unidade. A obra teve o investimento de R$ 870.154,66 e representa a 56ª que é entregue à Educação, em um ano e dez meses de gestão. O governador Fábio Mitidieri participou da inauguração.

Mitidieri foi recebido pelos alunos, que fizeram questão de mostrar o resultado da intervenção. Ele exaltou mais uma entrega feita pela gestão. “Muito feliz em entregar a 56ª obra para a Educação. Parabenizamos a comunidade por essa linda unidade. Cheguei aqui perguntando se estava boa, e a meninada elogiou bastante. Muitas escolas privadas não têm a estrutura que a gente oferta na rede pública estadual. A melhor maneira de demonstrar respeito aos professores é trabalhando por eles todos os dias”, disse.

O governador também ressaltou a importância da reforma da quadra de esportes, consolidando a prática esportiva como algo fundamental no seio escolar. “O esporte educa, disciplina, ensina valores que a gente leva para o resto da vida. Com certeza vamos ter grandes cidadãos a partir disso”, acrescentou.

A Escola Estadual 8 de Maio é mais uma a receber investimentos do Governo do Estado, como parte da política que estabelece a educação como referência. Nos 21 meses de gestão até agora, foram 56 obras inauguradas – uma média de entrega de uma escola reformada a cada 12 dias. Dessas, foram 20 escolas completamente modernizadas, ampliadas e reformadas; e 36 entregas de quadras poliesportivas, com investimentos totais na ordem de R$ 121.981.832,43. Além disso, por meio do programa ‘Sinta o Clima’, já são 150 escolas climatizadas e outras 93 em adequação para receber aparelhos de ar-condicionado. Este investimento está orçado em R$ 76.715.296,41.

Presente no evento, o vice-governador e secretário de Estado da Educação de Sergipe, Zezinho Sobral, destacou positivamente o trabalho na unidade. “A comunidade está feliz, porque entende que os seus filhos estão bem cuidados. É uma escola que está com 309 alunos, e tenho certeza que no ano que vem será muito mais procurada do que foi até então. A quadra também integra a comunidade e esse evento festeja um momento de realização e concretização de ações”, pontuou.

Reforma e estruturação

Na obra em questão, o maior investimento foi na reforma da quadra de esportes, reivindicação antiga da comunidade escolar. Construída com estrutura de galpão pré-moldado de concreto armado e coberta com telha em aço Galvalume, a quadra recebeu mureta, alambrados, revestimentos em PVC, piso de alta resistência, demarcações e equipamentos esportivos, e vestiários completos. Ela foi orçada em R$ 764.334,04.

Para que a comunidade escolar desfrute de atividades noturnas, a quadra ganhou instalações elétricas, com refletores em LED de 200 watts. Por conta deste acréscimo, somado à total climatização, a escola precisou receber um aumento de carga elétrica, com a implantação de postes em concreto armado e instalação de transformadores. Esta adequação se deu com um investimento de R$ 105.820,62.

Aprovação

Todo esse trabalho é motivo de orgulho para a comunidade. A diretora da Escola 8 de Maio, Lucineide Lopes Ventura, exaltou o trabalho da gestão e todos os impactos positivos que ele traz. “É notável a preocupação do Governo de Sergipe com a educação de nossa comunidade. Aqui hoje tem um coração repleto de alegria. Todas essas melhorias têm o grande potencial de alavancar ainda mais nossos índices educacionais e aumentar a autoestima e o senso de pertencimento da nossa comunidade. Registro meu profundo agradecimento ao Governo do Estado de Sergipe e a todos que fazem parte da família 8 de Maio”, disse a gestora.

A 8 de Maio é considerada um patrimônio do Porto d’Antas, por sua longa tradição de 53 anos como unidade de ensino fundamental no bairro, além de atender crianças e adolescentes do loteamento Coqueiral e do conjunto José Eduardo Dutra. A escola atualmente possui 309 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e conta com sete salas de aula, sendo seis turmas no turno matutino e sete no turno vespertino. A escola também dispõe de biblioteca, cozinha com despensa, almoxarifado, sala de arquivo e secretaria. Como parte integrante da educação inclusiva, o colégio possui o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e uma sala de recursos que promove condições de acesso e aprendizagem a alunos com deficiência.

Diante de tantas melhorias, o impacto amplo se dá não apenas nos alunos, mas em suas famílias e em toda a comunidade. Maria Lídia Santos, conhecida como dona Lídia, é líder comunitária no Porto d’Antas e vê a reforma na 8 de Maio como fundamental para estreitar os vínculos. “Muitas vezes a periferia é desprezada, mas a gestão nos respeita e trouxe uma grande melhoria para as nossas crianças. Precisamos da união da comunidade, para que os nossos governantes se atentem a nós, como fez o Governo do Estado”, considerou dona Lídia.

Os alunos também não escondem a empolgação com uma unidade 100% estruturada. Os amigos Kaio Levy, do 5º ano, e Anthony Marcelo, do 4º ano, comemoraram a ação da gestão estadual. Kaio, inclusive, escreveu um cordel lido para o governador na inauguração. “A escola está linda, a quadra nova ficou muito legal. Todo mundo está feliz. Quero bater uma bola e chamar todo mundo da minha sala”, Kaioplanejou. “Ficou muito boa a escola! Não vejo a hora de ir para a quadra jogar bola e estar na sala de aula. A gente vai poder estudar e se divertir”, acrescentou Anthony.

Foto: Reinaldo Moura