Escola de Artes recebe inscrições para Minicursos de Inverno até a próxima sexta, 26

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), por meio da Escola Oficina de Artes Valdice Teles (EOAVT), lançou no dia 18 de maio o edital para as Oficinas de Inverno. As inscrições seguem até o dia 26 de maio e o resultado dos candidatos inscritos será publicado no dia 7 de junho.

As solicitações de inscrições devem ser encaminhadas para o email da Escola Oficina de Artes Valdice Teles – escoladeartesoficinasdeinverno@gmail.com -. Por meio do edital, é possível obter maiores informações, como o número de vagas de cada oficina, faixa etária, horários e materiais necessários.

São 16 oficinas nos segmentos de música, dança, artes visuais (desenho, pintura e fotografia) e uma oficina específica para criação literária. É importante destacar ainda que os alunos que frequentaram a escola no período de 2023.1 não poderão participar das oficinas de inverno.

Após a liberação da relação com os alunos inscritos, os candidatos terão de 12 a 23 de junho para realizar a homologação da matrícula, que deve ser feita de forma presencial na Escola Oficina de Artes Valdice Teles.

Ao fim de período de matrículas, será realizado o período de convocação dos candidatos excedentes, a lista é divulgada no Diário Oficial e online, nas redes sociais da Escola de Artes (@eoa.vt) e da Funcaju (@funcaju).

As oficinas terão início no dia 3 de julho e para ser certificado o aluno precisa ter frequência de 75% às aulas. O aluno que faltar mais de 25% do total de aulas será automaticamente desligado da oficina, e só poderá abonar as faltas com justificativa comprovada por meio de documentos e atestado médico.

O edital está disponível nos perfis da Funcaju nas redes sociais – @funcaju e @eoa.vt – e qualquer dúvida adicional pode ser sanada na sede da Escola ou pelo telefone (79) 3211-6913.

Arte: Ascom/Funcaju