Escola de Esporte recebe comitiva olímpica e encanta as crianças com oficinas

Na tarde desta sexta-feira, 1º, a Escola de Esporte Gerivaldo Garcia, localizada no bairro Santos Dumont, em Aracaju, foi tomada pela energia e entusiasmo das crianças que participaram de uma atividade especial com atletas e técnicos da elite do esporte brasileiro. A comitiva olímpica, composta pelo treinador de Levantamento de Peso Olímpico, Carlos Aveiro, e pelas atletas olímpicas Amanda Schott e Laura Amaro, foi recebida com grande expectativa pelos alunos e professores da unidade.

A ação integra a programação do evento promovido pela Wine Barbell Club (WBC), em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), que busca fomentar a prática do Levantamento de Peso Olímpico (LPO) em Sergipe, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão, educação e desenvolvimento humano.

Durante a visita, os alunos puderam participar de uma oficina lúdica com demonstrações das técnicas Snatch (Arranco) e Clean & Jerk (Arremesso), além de vivenciar momentos de convivência e aprendizado com os ídolos olímpicos. Os olhos atentos e os sorrisos largos das crianças refletiam o encantamento por estar ao lado de atletas que representam o Brasil no maior palco do esporte mundial.

Para a atleta Laura Amaro, que também começou sua trajetória em um projeto social, o momento foi de reencontro com suas origens. “Estar aqui e ver tantas crianças curiosas, interessadas e felizes me emociona. Foi num espaço como esse que eu dei meus primeiros passos no esporte. Espero que hoje a gente plante uma sementinha nos corações deles,” disse.

Já para a atleta Amanda Schott, a parceria do governo de Sergipe com a WBC contribui para atrair mais praticantes à modalidade esportiva. “Essa parceria do Governo de Sergipe é importante em forma de agregar, trazer mais atletas olímpicos para ter o contato com crianças de projeto social, crianças de um modo geral, porque mostra que o sonho é possível e como é interessante nossa experiência ser compartilhada com eles”, afirma.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância de ações como essa. “O Governo de Sergipe tem investido na valorização do esporte como uma política pública de transformação. A presença desses grandes nomes aqui é mais do que um momento esportivo — é um gesto de inspiração, de pertencimento e de futuro para essas crianças”, frisou.

Além da vivência com os atletas, a ação promoveu integração entre professores e alunos, fortalecendo o papel da Escola de Esporte Gerivaldo Garcia como um espaço de cidadania, formação e oportunidade.

O evento segue nos dias 2 e 3 de agosto com oficinas técnicas para profissionais e estudantes de Educação Física, reafirmando o compromisso do Governo de Sergipe com o acesso democrático ao esporte de alto rendimento e à formação de excelência.

Foto: Ascom/Seel