Escola de Governo abre inscrições para curso de mestrado em direitos humanos

A Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), abre nesta terça-feira, 10, as inscrições para o Programa de Mestrado em Direitos Humanos. Essa nova pós-graduação ofertada aos servidores estaduais é ministrada pela Universidade Tiradentes (Unit) e dispõe de seis vagas a serem preenchidas mediante processo seletivo.

Podem participar da seleção os servidores estaduais efetivos, graduados em Direito e áreas afins das ciências sociais aplicadas e ciências humanas, que não estejam participando de cursos de pós-graduação ou línguas estrangeiras oferecidos pela Escola de Governo, ou tenham concluído a última formação há no mínimo três meses. As inscrições devem ser realizadas no site da Escola de Governo até dia 8 de julho.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca que essa iniciativa está voltada à promoção e ao fortalecimento da cidadania e dos direitos fundamentais na gestão estadual. “Nesse sentido, buscamos fortalecer as competências dos servidores em direitos humanos, para que desenvolvam habilidades de gestão e liderança e atuem de forma cada vez mais eficaz na promoção e proteção dos direitos fundamentais, para melhor atender às necessidades da população”, enfatiza.

De acordo com o diretor-geral da Escola de Governo, Wellington Mangueira, o Programa de Mestrado em Direitos Humanos, terceiro curso de pós-graduação ofertado aos servidores este ano, objetiva também promover o desenvolvimento de pesquisas e estudos avançados na área do Direito, com ênfase em Direitos Humanos. “É um curso que se destaca por ter uma abordagem crítica e inovadora, e por explorar a pluralidade de perspectivas na construção de uma cultura de direitos humanos”, frisa.

Processo seletivo

Diretora de Ensino da Escola de Governo, Vanessa Horácio explica que o processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção indicada pelo Colegiado de Pós-graduação em Direito, composta por integrantes do corpo docente do Programa de Mestrado da Unit.

“Após a fase de inscrição, realizada pela Escola de Governo, os servidores serão submetidos a processo seletivo regido por edital próprio, a ser publicado após essa primeira fase, e passarão pelas etapas de entrevista, análise do memorial descritivo e avaliação curricular”, detalha.

Para participação no processo seletivo do Mestrado, o servidor público inscrito na forma da primeira etapa deverá apresentar as seguintes documentações à Universidade Tiradentes: currículo acadêmico atualizado, no formato Lattes; barema preenchido e documentação comprobatória; histórico oficial do curso de graduação (frente e verso); e Memorial Descritivo.

“Todo o cronograma do processo seletivo, bem como os detalhes das linhas de pesquisa e respectivos projetos estruturantes do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unit, relacionados a este mestrado, estão disponíveis na seção de cursos do site da Escola de Governo”, afirma Vanessa.

Foto: Iran Souza/Sead