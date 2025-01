Escola do Legislativo de Aracaju firma parceria com Ipesaúde

Pela primeira vez, a Escola do Legislativo de Aracaju Professora Neuzice Barreto de Lima, unidade vinculada à Câmara Municipal de Aracaju (CMA), firmou parceria com o Ipesaúde para promover a saúde dos servidores. O acordo foi formalizado nesta quinta-feira, 30, na sede do órgão.

Segundo o diretor da Escola, Márcio Brayner, promover a saúde por meio de novas parcerias é fundamental e traz benefícios ao ambiente seguro e saudável. “Hoje pudemos firmar, pela primeira vez, essa parceria com o Ipesaúde para que o servidor cuide mais da sua saúde e que, através dos projetos já existentes na instituição, possam chegar até os servidores da Casa Legislativa”, destacou.

A diretora de Promoção à Saúde, Priscila Kitawara, celebrou a colaboração. “Pela primeira vez, vamos poder levar saúde e bem-estar aos servidores do Legislativo Municipal. Quando o Márcio nos procurou, imediatamente já marquei a reunião para que essa parceria seja de sucesso e preserve a saúde por meio de palestras, ações e campanhas. Além do projeto IPES Até Você, que inclusive já tem data para acontecer”, comemorou.

Márcio Brayner ressaltou o alinhamento da parceria com as diretrizes do presidente da CMA, Ricardo Vasconcelos. “Os servidores merecem nosso esforço diário e contínuo. Estamos seguindo as orientações do presidente da Casa, que é fomentar a saúde, a cidadania e a representatividade política, afinal, essas são algumas das missões da Escola do Legislativo, além de capacitar e qualificar”, finalizou.

Texto e Foto – Lucas Oliver