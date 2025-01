Escola do Legislativo de Aracaju recebe visita de cortesia do TRE

Na terça-feira, 28 de janeiro, o diretor da Escola do Legislativo de Aracaju, unidade vinculada à Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Márcio Brayner, recebeu a visita de cortesia da assessora da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), Lídia Matos, e do analista judiciário da Escola do TRE, Elielson Souza, para renovar a parceria que já dura quase sete anos.

O diretor da unidade escolar, Márcio Brayner, agradeceu a visita e reforçou os laços com o órgão. “Quero muito agradecer a Lídia Matos e Elielson Souza por esse encontro e reforçar o nosso compromisso com a educação legislativa, que conta com mais um ano da parceria com o TRE”, comentou.

Brayner acrescentou que, no planejamento pedagógico da Escola, o projeto ‘Conhecendo o Parlamento’ é prioridade. “É fundamental trazer cada vez mais os jovens para conhecerem o dia a dia da política e compreenderem a democracia”, pontuou.

Durante o encontro, foi destacada a importância da participação do TRE no projeto Conhecendo o Parlamento, idealizado pela unidade, além do balanço das edições voltadas à inclusão. “Há quase sete anos, o projeto Conhecendo o Parlamento, que é pioneiro no Brasil, vem crescendo a cada edição com temas relevantes para a sociedade. Poder contar com o TRE nessa atividade é gratificante e inovador, pois a participação desse órgão aproxima e orienta o estudante a votar com consciência”, afirmou Márcio Brayner.

Na ocasião, a assessora da Escola Judiciária Eleitoral, Lídia Matos, ressaltou que o órgão está à disposição da Escola. “Nossa relação é muito direta em prol da disseminação do conhecimento legislativo, e participar desse projeto é uma honra. Podemos desenvolver um trabalho em diversas esferas da inclusão social, além de formar cidadãos conscientes na hora de escolher seus representantes — ou, quem sabe, incentivá-los a ser os próximos representantes de seus bairros”, finalizou.

Texto e foto Lucas Oliver