Escola Municipal Oviêdo Teixeira realiza 5ª Corrida Infantojuvenil de Rua

A manhã deste sábado, 11, foi marcada por alegria, superação e espírito esportivo na 5ª Corrida Infantojuvenil de Rua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oviêdo Teixeira. O evento reuniu estudantes, familiares, profissionais da escola e moradores da comunidade em um momento de integração ao esporte.

A corrida aconteceu na avenida em frente à unidade escolar e contou com diversas categorias, divididas entre masculino e feminino. As crianças de 6 e 7 anos correram 200 metros; as de 8 e 9 anos, 300 metros; as de 10, 11 e 12 anos, 400 metros; as de 13, 14 e 15 anos, 500 metros; e os participantes de 16 anos ou mais percorreram 600 metros. Também houve a categoria diversidade, com percurso de 100 metros.

A preparação para o evento aconteceu ao longo do semestre, durante as aulas de Educação Física. Os professores realizaram baterias de corrida entre os alunos e, a partir delas, selecionaram os representantes de cada categoria. O projeto estimulou a vivência esportiva, tanto quanto o desenvolvimento físico e social dos estudantes.

A professora de Educação Física da instituição, Denise Azevedo, destacou a importância da iniciativa: “Projetos como esses são importantes para disseminar a prática da atividade física, estimular a vivência dos meninos com o esporte desde pequenos e fortalecer o vínculo entre escola e comunidade. A escola ganha vida quando tem projetos assim, é uma verdadeira festa, um momento de alegria e integração”, afirmou.

Idealizador da corrida, o professor Samuel Araújo celebrou a continuidade e o impacto positivo do projeto: “Quando a gente idealizou esse projeto, não imaginava a dimensão que ele tomaria. Hoje, é gratificante ver o quanto deu certo. A corrida oferece cultura corporal, diversão e aproxima as crianças da comunidade. É um dos projetos que dão alma à escola. Ver esse ”filho” crescendo a cada ano é motivo de muita felicidade”, destacou.

A empolgação dos estudantes foi um dos pontos altos do evento. Todos os participantes receberam medalhas e lanche, e os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com troféus e brindes.

A aluna Helouise Silva, do 2º ano, que conquistou o 3º lugar, contou que a experiência foi inesquecível: “Agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade. Eu amei! Nunca tinha participado de uma corrida de rua, e amei a experiência, principalmente por ter ficado em 3º lugar”, abordou.

Também do 2º ano, José Karlisson Jesus relatou que enfrentou desafios, mas ficou feliz com o resultado: “Foi muito bom participar da corrida. Tive alguns desafios, mas consegui. Na minha categoria fiquei em 4º lugar”, comentou.

Sophia Lopes, aluna do 6º ano e vencedora da prova, falou sobre o significado da conquista: “Minha experiência foi de muita responsabilidade. Ganhei a corrida do Oviedo cinco vezes, contando com essa, e espero continuar vencendo mais e mais”, afirmou.

A 5ª Corrida Infantojuvenil de Rua da Emef Oviêdo Teixeira foi um momento de partilha, integração e valorização do esporte, reforçando o papel da escola como espaço de convivência, aprendizado e desenvolvimento dos estudantes.

Texto e foto AAN