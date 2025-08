Escola Oficina de Artes Valdice Teles divulga lista de selecionados para o 2º semestre

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), por meio da Escola Oficina de Artes Valdice Teles, publicou nesta sexta-feira (1º) a lista de selecionados referente ao segundo semestre letivo da instituição. As matrículas devem ser realizadas entre os dias 1º e 8 de agosto, durante o horário de funcionamento da unidade.

Os alunos aprovados devem efetuar o pagamento de uma taxa de 35 reais, cujo boleto será enviado por e-mail. A matrícula será homologada apenas após a confirmação do pagamento e a entrega da documentação exigida no edital: cópias do comprovante de pagamento, do comprovante de residência, de um documento de identificação com foto e do Termo de Uso de Imagem, disponível em anexo no edital. As aulas têm início previsto para o dia 11 de agosto e seguem até 19 de dezembro.

Luiz Santana, coordenador da Escola Oficina de Artes Valdice Teles, ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos muito felizes em receber os novos alunos e ansiosos para descobrir novos talentos nas artes. Este é o nosso papel: incentivar, acolher e formar artistas. Seguimos com alegria cumprindo essa missão tão essencial para a sociedade”, destacou.

Escola Oficina de Artes Valdice Teles

A Escola está localizada na Rua Vila Cristina, nº 354, no bairro São José, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade oferece cursos e oficinas nas áreas de música, canto, artes visuais e artes cênicas. Para mais informações sobre os cursos e o edital, o público pode entrar em contato pelo telefone (79) 3211-6913 ou pelas redes sociais da Funcaju.

Ascom Funcaju