Escolas da rede municipal recebem recursos do Prefin e PDDE para serviços e compras

Buscando assegurar o bom funcionamento das escolas e a qualidade no atendimento aos alunos matriculados na rede, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), repassa verbas durante todo o ano para que as unidades de ensino garantam a realização das atividades pedagógicas.

O Programa de Repasse de Recursos Financeiros (Prefin) é uma verba municipal especificamente destinada às escolas de Aracaju. A verba é repassada para as escolas utilizarem em pequenas reformas, manutenção, compra de materiais de consumo e pedagógicos, conforme um plano de aplicação elaborado por cada unidade, e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um programa do governo federal que repassa recursos financeiros diretamente para as escolas públicas da educação básica, tanto municipais quanto estaduais e do Distrito Federal, além de escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo é auxiliar na melhoria da infraestrutura física e pedagógica, reforçar a autogestão escolar e elevar os índices de desempenho da educação básica.

Na Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Maria Ruth Wynne Cardoso, no bairro Santa Maria, a diretora Silvana dos Santos Silva disse que, depois de uma análise conjunta entre professores, direção e pais de alunos, foi elaborado um plano de atuação utilizando esse fundo. “Com o Prefin, conseguimos adquirir uma geladeira, jogos educacionais de acordo com cada faixa etária, material de papelaria que é utilizado durante todo o ano pelos professores. É um recurso que chega e faz a diferença na prática para o dia a dia do ensino-aprendizagem”, falou.

De acordo com a diretora, é a primeira vez que a unidade de ensino recebe recursos do PDDE. “A partir da criação do nosso Conselho Escolar, conseguimos viabilizar todo o trâmite legal para receber mais esse recurso. Com ele, compramos um carrinho que nos ajuda internamente no deslocamento dos materiais, além de outros itens para nossos alunos”, concluiu Silvana dos Santos.

