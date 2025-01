Escolas de Esportes mantidas pelo Governo transformam e revelam talentos

As Escolas de Esporte de Sergipe, mantidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), têm se destacado como verdadeiros centros de transformação social. Com atividades gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, esses espaços ficam localizados nos bairros Santos Dumont, Marivan, Bugio e Getúlio Vargas, em Aracaju, oferecem oportunidades de desenvolvimento físico, social e emocional, Além disso, eles fomentam a descoberta de novos talentos que podem representar Sergipe e o Brasil em competições nacionais e internacionais.

Um exemplo de sucesso dessa iniciativa é o jovem Jonathas Rodrigues, primeiro aluno a conquistar a faixa preta de judô na Escola Professor Kardec, no Marivan. Para Jonathas, o esporte foi um divisor de águas em sua vida. “Comecei o judô como uma brincadeira, e hoje vejo que ele me trouxe disciplina, foco e a chance de sonhar mais alto. Agora, meu objetivo é disputar campeonatos nacionais e levar o nome de Sergipe”, disse o atleta.

O professor responsável pela formação de Jonathas, Neidson de Oliveira, destacou a importância da continuidade desses projetos. “Quando vemos alunos como Jonathas chegando à faixa preta, percebemos o quanto esses espaços são essenciais para a juventude. Além de formar atletas, formamos cidadãos comprometidos com o futuro”, afirmou.

Além do judô, outras modalidades têm ganhado força nas escolas de esporte. Um exemplo é o badminton, praticado no Estação Cidadania, no Bugio. Na II Etapa do Circuito Sergipano de Badminton, nove alunos representaram a escola e conquistaram nove medalhas, incluindo uma prata e dois bronzes nas categorias Dupla Masculina, Simples Feminina e Dupla Mista.

Outro projeto de destaque é o “Gol do Brasil”, que tem atraído centenas de crianças para a prática do futebol. Com treinos regulares e acompanhamento técnico, o projeto vem formando atletas comprometidos com valores como respeito, solidariedade e disciplina.

Já na natação e paranatação, o trabalho liderado pelo professor Ivan Secundo tem rendido frutos expressivos na Escola de Esporte Oseas De Miranda, no Getúlio Vargas. Com a missão de identificar e treinar possíveis talentos, o projeto tem colocado paranadadores entre os melhores no ranking nacional, conquistando importantes títulos para Sergipe. “A natação é um esporte de superação, e cada criança que entra na piscina se desafia todos os dias. Esse espírito de luta é o que nos traz tantas conquistas”, afirmou Ivan.

Outro grande marco para o esporte sergipano foi a participação do halterofilista Ailton Andrade nos Jogos Paralímpicos de Paris/2024, representando o Brasil. O atleta, formado e treinado pelo professor Felipe Aidar, é exemplo de superação e dedicação. O trabalho desenvolvido na Escolas de Esporte Gerivaldo Garcia, no Santos Dumont, tem permitido a inclusão e o protagonismo de paratletas que hoje conquistam espaço no cenário internacional.

“Ver nossos atletas chegarem a competições internacionais é a prova de que o esforço conjunto entre governo, técnicos e atletas vale a pena. Esses jovens mostram que, com apoio e estrutura, é possível alcançar os maiores palcos do esporte”, destacou o treinador.

Investimento em oportunidades

Em 2024, o Governo de Sergipe investiu um total de R$ 176.385,67 nas Escolas de Esportes, garantindo infraestrutura adequada, materiais esportivos e o acompanhamento de profissionais capacitados. “Investir no esporte é desenvolver o futuro das nossas crianças e adolescentes. Com esses espaços, estamos oferecendo oportunidades reais para que eles conquistem seus sonhos”, destacou a secretária da Seel, Mariana Dantas, reforçando a importância do apoio contínuo da gestão ao projeto.

Matrículas para 2025

O período de rematrícula para 2025 acontece de 15 a 19 de janeiro, enquanto as matrículas para novos alunos estarão abertas de 22 a 31 de janeiro. Pais e responsáveis interessados em inscrever seus filhos devem procurar as unidades dos bairros Marivan, Santos Dumont, Getúlio Vargas e Bugio para garantir uma vaga.

Essas iniciativas mostram como o esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão social e formação de novos talentos. Por meio destes projetos, o Governo do Estado faz com que Sergipe se destaque no cenário esportivo nacional, além de promover a cidadania e a igualdade de oportunidades.

Foto: Ascom Seel