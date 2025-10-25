Escritor Alexandre Fontes representa Lagarto na VII Bienal Internacional do Livro

Autor sergipano esteve presente nesta sexta-feira, 24, em um dos maiores eventos literários do estado, que reúne escritores, leitores e editoras no Shopping Peixoto

O escritor, comunicador, assessor e historiador Alexandre Fontes marcou presença nesta sexta-feira, 24, na VII Bienal Internacional do Livro de Itabaiana. O evento, que acontece de 23 a 26 de outubro no Shopping Peixoto, é um dos mais importantes do calendário cultural sergipano e tem reunido milhares de visitantes em torno da literatura, da arte e do conhecimento.

Natural de Lagarto, Alexandre Fontes é especialista em Marketing, Comunicação, Assessoria e Mídias Digitais, além de pós-graduando em Neurocomunicação pela PUC/PR. Durante a Bienal, o escritor aproveitou o espaço para dialogar com o público, trocar experiências e fortalecer os laços entre literatura e identidade regional. Sua participação reafirma o compromisso com a valorização da leitura e escrita lagartense.

Para Alexandre Fontes, participar da Bienal tem um significado especial. “Essa participação foi um motivo de muito orgulho neste ano de 2025, ano em que completei 10 anos como escritor. Em 2015 publiquei meu primeiro livro e, de lá para cá, já são seis obras e diversas parcerias autorais. Poder representar Lagarto em um evento que reúne escritores de várias regiões e municípios do estado é motivo de muita alegria. Em apenas 37 anos, estar na Bienal Internacional do Livro de Itabaiana é uma grande realização. Representar minha cidade, meu povo e nossa cultura só aumenta a responsabilidade com as próximas publicações que virão”, destacou o autor.

Texto e foto assessoria