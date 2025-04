Escritor Antônio Camilo é eleito para a Academia Sergipana de Letras

A Academia Sergipana de Letras (ASL) realizou na tarde desta segunda-feira, 7, uma eleição para a entrada do mais novo membro da instituição. O escritor, advogado e analista judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe, Marco Antônio Camilo dos Santos, conhecido no meio literário como Antônio Camilo, passou a ocupar a Cadeira de número 9, que estava vaga desde dezembro de 2024, em virtude do falecimento do médico José Abud.

Antônio Camilo é natural de Aracaju, é filho da professora Maria Consuelo Camilo dos Santos e do servidor público federal Juarez Camilo dos Santos. O novo imortal da ASL oferece sua contribuição à cultura sergipana desde 1987, tendo publicado seu primeiro livro em 2013. É poeta, cronista, contista, memorialista e biógrafo, já tendo publicado um total de 9 livros.

Atualmente, o autor é considerado um dos mais destacados escritores de Sergipe e o mais produtivo biógrafo. Tem livros prefaciados e apresentados pelo ex-presidente da República José Sarney; pelo ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon; pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto; pelo ex-senador Francisco Guimarães Rollemberg; pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho, dentre outras personalidads.

Seu livro “A FAMÍLIA DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA NO BRASIL” foi traduzido para o idioma italiano, sendo lançado em 2023 em Portugal e na Itália. Suas obras “ROCHINHA – Decano da Humildade” e “ANTONIO CARLOS VALADARES – O Realizador de Sonhos” foram selecionadas para integrar o acervo da LIBRARY OF CONGRESS, a Biblioteca do Congresso Americano.

Conheça as obras literárias do escritor Antônio Camilo

* “UM PRESENTE DE DEUS – Histórias em Versos”;

* “CONTOS DE PÉROLA”;

* “GETÚLIO SÁVIO SOBRAL – Fé, Trabalho e Perseverança”;

* “ELYSIO CARMELO – Um Homem Admirável”;

* “A FAMÍLIA DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA NO BRASIL”;

* “ROCHINHA – Decano da Humildade”;

* “ANTONIO CARLOS VALADARES – O Realizador de Sonhos”;

* “CARLOS MAGALHÃES – Pode me chamar de Magá que eu não me incomodo”;

* “JOSE TRINDADE – Um Homem Singular. Um Ser Especial”.

NV Comunicação – foto arquivo pessoal