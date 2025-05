Escritor e servidor do Poder Judiciário, Antônio Camilo toma posse na Academia de Letras

Antônio Camilo é o primeiro servidor do TJSE — não integrante da magistratura — a ocupar a cadeira de imortal na ASL

A Academia Sergipana de Letras (ASL) ganhou um novo imortal. O escritor, advogado e servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe, Antônio Camilo, tomou posse na cadeira nº 9 da instituição, anteriormente ocupada pelo médico e poeta José Abud. A cerimônia solene foi realizada no auditório da Universidade Tiradentes (Unit) e reuniu acadêmicos, autoridades, familiares e amigos em uma celebração marcante para a cultura sergipana.

Com trajetória iniciada nos anos 1980, Camilo publicou seus primeiros poemas no suplemento Arte e Literatura da Gazeta de Sergipe e na Revista Alvorada, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Desde então, consolidou uma carreira literária que alia dedicação ao serviço público com o compromisso com a preservação da memória cultural.

É autor de nove obras, incluindo biografias que resgatam a vida e o legado de figuras emblemáticas de Sergipe, a exemplo de Antonio Carlos Valadares e Carlos Magalhães – Magá. Com sua entrada na ASL, Antônio Camilo torna-se o primeiro servidor do Poder Judiciário de Sergipe — fora dos quadros da magistratura — a ocupar uma cadeira na instituição.

Durante seu discurso de posse, Camilo descreveu o momento como a realização de um sonho. “A gente que milita na área cultural desde 1987 sabe o quanto essa trajetória foi construída com dedicação. Meu sonho sempre foi ser um escritor reconhecido, e nosso Senhor me deu muito mais: uma cadeira na Academia Sergipana de Letras”, declarou.

O novo acadêmico também destacou a responsabilidade simbólica de ocupar a vaga deixada por José Abud. “Sob os meus ombros pesa uma grande responsabilidade. José Abud era um médico-poeta humanista. Estou preparado para o desafio de manter viva essa cadeira com o mesmo zelo com que ele a honrou”, afirmou.

O presidente da ASL, José Anderson Nascimento, reforçou que a eleição seguiu os trâmites previstos pelo estatuto da entidade e destacou a importância da renovação. “A Academia sempre se fortalece com a chegada de novos membros qualificados. A entrada de Antônio Camilo representa a continuidade de uma tradição e, ao mesmo tempo, a abertura para novos horizontes”, pontuou.

Entre os convidados, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Susana Azevedo, destacou o simbolismo da ocasião. “É com muita alegria que participamos desse momento. Camilo é uma figura querida, respeitada e certamente contribuirá de forma significativa com a cultura do nosso estado”, declarou.

Presente na cerimônia, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Augusto César Leite, também celebrou a posse do novo acadêmico. “Em qualquer trajetória ligada às letras, a Academia Sergipana de Letras é o ápice. Antônio Camilo é um nome que faz jus a essa distinção. Seu trabalho como biógrafo é esmerado e inteligente, e sua presença certamente enriquecerá os debates e ações da nossa academia”, afirmou.

A solenidade seguiu os ritos tradicionais da ASL, incluindo a imposição da beca e do colar acadêmico, a entrega do diploma e a leitura solene do termo de posse. Em um dos momentos mais emocionantes da tarde, Camilo relembrou sua infância, o incentivo dos pais para que valorizasse a educação, e homenageou a esposa e os filhos, agradecendo o apoio incondicional da família ao longo da caminhada.

Ao final, emocionado, reafirmou seu compromisso com a literatura e com o povo sergipano. “É a sensação de dever cumprido enquanto escritor. Comecei publicando versos simples e hoje chego até aqui com a certeza de que todo esforço valeu a pena”, concluiu.

Texto e foto NV Comunicação