Escritor sergipano Ayslan Monteiro lança o romance “Te Vejo na Final”

História de amor entre jogadores tem como plano de fundo a Copa do Mundo de 2026 e traz luz para a discussão sobre diversidade no futebol

O escritor sergipano Ayslan Monteiro acaba de desembarcar em Aracaju para apresentar ao público o seu segundo romance, “Te Vejo na Final”, e suscitar o debate sobre a diversidade no futebol. O lançamento acontece nesta terça-feira, 14 de maio, às 19 horas, na Livraria Leitura localizada no RioMar Shopping.

A obra publicada pela editora Harlequin em fevereiro deste ano conta a história de Edinho Meteoro, primeiro jogador abertamente gay a ser convocado para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Com a convocação, ele precisa reunir coragem para enfrentar um país inteiro, uma federação homofóbica e colegas de time que claramente não desejam sua presença ali.

“Não é normal que, entre tantas edições da Copa do Mundo, não tenha existido um jogador abertamente gay em campo. Isso só mostra o quanto o futebol masculino ainda é um esporte com raízes homofóbicas, que na maior parte das vezes, obriga seus atletas queers a viverem no armário até a aposentadoria. Mais do que nunca é o momento de falarmos sobre diversidade dentro e fora dos campos”, explica Ayslan Monteiro.

O tema, ainda pouco discutido, ganhou os holofotes da imprensa mundial com a realização da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, país que considera crime as relações homoafetivas. Para além da problemática envolvendo o anfitrião do campeonato, os números mostram que o tabu se estende mundo afora, já que entre os 831 atletas convocados para a Copa daquele ano, mais uma vez não havia nenhum jogador LGBTQIA+. Enquanto isso, no recorte nacional, um levantamento feito pelo coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+ aponta que, só em 2023, foram registrados mais de 66 casos de homofobia no futebol brasileiro.

Segundo livro do redator e escritor sergipano

“O romance “Te Vejo na Final” traz uma história de amor, resistência e futebol. É um livro sobre armários impostos e espaços que ainda não foram ocupados. Perfeito para quem adorou “Carrie Soto Está de Volta” da Taylor Jenkins Reid ou “Vermelho, Branco e Sangue Azul”, o estrondoso sucesso da Casey McQuiston”, comenta o autor.

A obra de Ayslan Monteiro está à venda na Leitura, Amazon e principais livrarias do país. Este é o segundo livro do escritor sergipano que, aos 30 anos, também é autor de Estúpido Cupido, uma releitura contemporânea do mito do Cupido. Segundo ele, a escolha do seu próprio nome já indicava um futuro na literatura: sua mãe o batizou em homenagem a Aslan de “As Crônicas de Nárnia”.

Ayslan Monteiro adora escrever histórias com protagonistas cheios de defeitos e finais majoritariamente felizes, mesmo que algumas pessoas discordem dessa parte. É fã de Pokémon, músicas cheias de synth, canetas coloridas e mapas astrais. Atualmente mora em São Paulo, onde trabalha como redator e escritor, além, é claro, de morrer de saudades das praias de Aracaju.

Sinopse Oficial:

A vida de Edinho Meteoro acaba de mudar pra sempre. Primeiro, ele acaba de ser convocado pra Seleção Brasileira de 2026. Segundo, ele é o primeiro jogador abertamente gay a atingir tal feito. Agora, sem acreditar que o seu momento finalmente chegou, Edinho precisa reunir coragem para enfrentar um país inteiro, uma federação homofóbica e colegas de time que claramente não desejam sua presença ali.

Dentro dos campos, a coisa fica ainda pior: enquanto lida com tudo isso, Edinho tenta não enlouquecer com as provocações de seu maior rival, o capitão da Alemanha, que também é o primeiro adversário do Brasil na Copa.

“Te Vejo Na Final” é uma história de amor, resistência e futebol. Um livro sobre armários impostos e espaços que ainda não foram ocupados. Perfeito para quem adorou “Carrie Soto Está de Volta” e “Vermelho, Branco e Sangue Azul”.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação