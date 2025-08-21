Escritora Izabel Nascimento lança o livro Monumentos da Cultura Sergipana no Dia do Folclore

Nesta sexta-feira, 22 de agosto, data em que se celebra o Dia do Folclore, o Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, será palco de um evento especial: o lançamento do livro Monumentos da Cultura Sergipana, escrito em literatura de cordel pela poeta Izabel Nascimento.

A obra, que será apresentada ao público das 14h às 17h, mergulha na história e na simbologia dos nove monumentos (Bacamarteiros; Barco de fogo; Cacumbi; Chegança; Dança de São Gonçalo; Parafusos; Taieira; Reisado e Lambe-Sujo e Caboclinhos) que compõem o Largo da Gente Sergipana, um dos mais emblemáticos cartões-postais da capital sergipana. A obra é uma produção da Gráfica e Editora Infographics.

Com lirismo e rigor histórico, o livro une texto, arte e memória. Além dos versos da autora, a publicação conta com ilustrações do renomado xilogravurista Nivaldo Oliveira e delicadas artes em Quilling da professora e artista Rosilene Pimentel. O projeto gráfico, assinado por Germana Araújo, reforça a harmonia entre literatura e artes visuais, transformando cada página em uma experiência estética e cultural.

O lançamento será marcado por recital poético, sessão de autógrafos e apresentação musical da Banda de Pífano do Mestre Pedrinho Mendonça. A entrada é gratuita, e os exemplares estarão à venda no local.

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura e Arte de Aracaju (Funcaju), e com apoio cultural do Museu da Gente Sergipana e Instituto Banese, o projeto é mais que uma publicação: é um tributo à identidade nordestina e à cultura popular.

“Quando o Largo da Gente Sergipana foi inaugurado, senti uma forte sensação de pertencimento. Esse sentimento me acompanha por toda a vida, especialmente por ter nascido no dia 22 de agosto, data em que se celebra a Cultura Popular. Por isso, escrever e publicar Monumentos da Cultura Sergipana vai muito além de uma realização literária e poética: é a concretização do que realmente sinto e vivo, manifestada em versos sobre a cultura da terra onde nasci”, destaca Izabel Nascimento.

No Dia do Folclore, o convite está feito: celebrar, em verso e imagem, a riqueza simbólica e a memória viva do povo sergipano.

