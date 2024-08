Escritores lançam quarto volume da Coleção ‘No colo da Piedade”, em Lagarto

A Paróquia Nossa Senhora da Piedade, mantendo seu compromisso com a memória histórica e religiosa do município de Lagarto, lança novo volume da coleção NO COLO DA PIEDADE.

Seus autores, Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro, Taysa Mércia Damasceno e padre Vagner Araújo trazem novos temas sobre a tricentenária trajetória de uma das paróquias mais antigas de Sergipe.

Além da homenagem póstuma à catequista Vera Lúcia, a obra, a partir deste volume, também irá fazer um preito de gratidão a pessoas que colaboraram e seguem colaborando para as ações pastorais. Inaugura essa seção, o senhor José Antônio de Jesus, um dos primeiros leigos a atuarem como Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão.

O lançamento do quarto volume de NO COLO DA PIEDADE ocorrerá no dia 24 de agosto de 2024, após a realização da Santa Missa, 19h.

Fonte e foto assessoria