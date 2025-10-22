Escritório Monteiro Nascimento Advogados confirma participação na Fenalaw 2025

O evento tem início hoje, 22, e segue até a próxima sexta, 24, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo

O escritório Monteiro Nascimento Advogados participará da Fenalaw 2025, maior feira e maior congresso jurídico da América Latina, que será realizado de 22 a 24 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A presença reforça o compromisso do escritório em estar sempre se atualizando e se capacitando no que diz respeito aos temas de inovação, gestão eficiente e o fortalecimento do setor jurídico no Brasil.

A programação do evento reúne painéis, exposições e debates sobre tecnologia, governança, compliance, inteligência artificial aplicada ao direito e transformação digital. Durante os três dias de congresso, advogados e escritórios de todo o país estarão reunidos para discutir os rumos da advocacia e compartilhar experiências sobre os desafios e oportunidades da área jurídica.

O sócio Carlos Augusto Monteiro ressaltou a importância da presença de Sergipe no maior evento jurídico da América Latina. “Estar presente na Fenalaw reafirma o compromisso do Monteiro Nascimento Advogados com a inovação e o desenvolvimento do setor jurídico sergipano. É fundamental que nosso estado esteja inserido nesses espaços de diálogo e atualização, fortalecendo a advocacia regional e nacional”, afirmou.

Entre os destaques, está a participação do sócio Glauber Paschoal como palestrante, ampliando a representatividade do escritório no evento e consolidando sua atuação em congressos de relevância nacional.

Para o sócio Glauber Paschoal, que será um dos palestrantes da Fenalaw 2025, participar do congresso é uma oportunidade de compartilhar experiências e contribuir com o debate sobre os novos caminhos da advocacia no país, principalmente no que diz respeito a Inteligência Artificial. “A Fenalaw é um espaço de troca e aprendizado essencial para quem busca evoluir na prática jurídica. Poder representar o nosso escritório e o estado de Sergipe em um evento dessa magnitude é motivo de grande satisfação e responsabilidade”, destacou.

Com a participação na Fenalaw 2025, o Monteiro Nascimento Advogados continua reafirmando sua posição como um dos escritórios de referência no país e na América Latina, segundo o ranking do Latin Lawyer 2025, estando sempre presente nos debates da advocacia e comprometido em levar cada vez mais conhecimento e capacitação à equipe.

Texto e foto Tirzah Braga