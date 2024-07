Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana Inicia Mês dos Pais com Show de João Ventura

O Dia dos Pais está chagando e o Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana irá realizar um show imperdível do músico, compositor e pianista, João Ventura, no dia 02 de agosto, a partir das 20h. Reconhecido por sua sonoridade ímpar e talento excepcional, João Ventura apresenta o espetáculo “João Ventura Canta Chico Buarque”, prometendo uma noite inesquecível de música e emoção.

Neste novo projeto, João Ventura interpreta as mais belas canções de Chico Buarque, um dos maiores nomes da MPB. Com sua voz e piano, ele traz à vida clássicos como “Tatuagem”, “Trocando em Miúdos”, “Eu te Amo” e “Folhetim”, entre outras. Cada performance é uma celebração da riqueza e profundidade da obra de Chico Buarque, apresentada de forma íntima e tocante.

Sobre João Ventura

João Ventura é cantor, compositor e pianista, conhecido por seu projeto Contraponto, que mescla magistralmente a música popular brasileira (MPB) e a música erudita. Com essa inovadora fusão de estilos, João Ventura conquistou o coração da icônica Madonna em 2018, levando-o a se apresentar no Metropolitan em Nova York e a realizar turnês pela Europa ao lado de Toquinho.

Além de seu talento musical, João Ventura é conhecido por sua simpatia e personalidade cativante. Durante suas apresentações, ele encanta o público com histórias sobre a criação de suas obras e relatos de vida divertidos que adora compartilhar.

Próximo Show Especial:

João Ventura retornará a Aracaju para mais uma apresentação especial, desta vez no dia 24 de outubro, no Teatro Tobias Barreto, em comemoração ao aniversário do teatro. Neste espetáculo, ele continuará a homenagear Chico Buarque, proporcionando mais uma noite mágica de música e emoção.

Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp 79 981383594.

Fonte e foto assessoria