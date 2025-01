Espaço Energia é uma opção para o período das férias escolares

Espaço educacional e interativo tem entrada gratuita

Unir conhecimento e tecnologia é um dos objetivos do Espaço Energia. Nesse período de férias escolares, as crianças podem aproveitar para aprender mais sobre a energia em um tour por 12 estações do conhecimento. O espaço está localizado na Praça Theodorico Prado Montes, no bairro Farolândia, com entrada gratuita.

Quem visita o Espaço Energisa, experimenta uma imersão de forma interativa nas estações do conhecimento que são compostas por domo planetário com projeção em 180º mostrando a origem da energia, cinema 7D percorrendo os caminhos da energia elétrica com óculos de imersão 360°, experiência sensorial com situações de risco e como evitar acidentes elétricos, piso piezoelétrico que gera energia com o movimento, entre outras atrativos do espaço.

“O espaço é uma ótima opção para quem está de férias em casa buscando uma programação para as crianças. É uma experiência que traz conhecimento de forma interativa em um passeio que dura cerca de uma hora passando por todas as estações do conhecimento”, explica o especialista em Eficiência Energética, Pedro Lins.

Visita ao espaço

A visita guiada tem duração média de uma hora e precisa ser agendada com antecedência pelo telefone 3085-9668. O horário de funcionamento do Espaço Energia durante a semana é das 7h30 às 17h30 com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. No sábado e domingo, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30.

Texto e foto Adriana Freitas