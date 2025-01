Espaço especializado em estética avançada chega ao RioMar Aracaju

O RioMar Aracaju passa a contar com o Studio Vivacité, um espaço especializado em estética avançada que oferece uma variedade de serviços para a beleza e bem-estar de mulheres e homens. Com um mix diversificado de procedimentos, o Studio se destaca por tratamentos inovadores como epilação, harmonização facial, recuperação de sobrancelhas e terapias capilares que combatem a calvície de maneira indolor e não invasiva.

Entre os diferenciais do Studio, destaca-se a intradermoterapia capilar, técnica que estimula o crescimento, a volumização e a hidratação dos fios, solucionando a calvície e queda dos cabelos, em apenas quatro meses de tratamento. Outro destaque é a recuperação de sobrancelhas sem o uso de micropigmentação, garantindo resultados naturais e personalizados, através do visagismo facial.

À frente do Studio está Mônica Bittencourt, biomédica esteta com 9 anos de experiência, ao lado de Ingrid Correia, também especialista na área e focada em procedimentos de harmonização facial. Juntas, elas conduzem uma abordagem que une ciência e estética, priorizando técnicas seguras e resultados naturais.

“O diferencial do Studio Vivacité está no uso de produtos de ponta, combinados com rigorosos processos de higienização e personalização dos tratamentos,” explica Mônica Bittencourt. “Cada procedimento é pensado para respeitar as características individuais dos nossos clientes, preservando a naturalidade e evitando excessos. Nosso objetivo vai além da estética: temos como compromisso devolver a autoestima do cliente, promover uma aparência mais saudável e harmônica. Tudo isso, com valores justos e ao alcance de todos”, complementa.

Entre os serviços oferecidos estão epilação com linha orgânica e pinças de alta precisão, garantindo conforto e higiene; recuperação de sobrancelhas com técnicas visagistas e sem micropigmentação; estética facial com aplicação de toxina botulínica Dysport, reconhecida por sua eficácia e tolerância; preenchimento facial com ácido hialurônico; aplicação de fios de sustentação de colágeno, rinoplastia não cirúrgica e outros procedimentos voltados para o rosto, pescoço e mãos.

O Studio Vivacité fica localizado no piso L1, ao lado da Kalunga. O espaço promete ser um ponto de referência para quem busca tratamentos estéticos inovadores e personalizados, reafirmando o compromisso do RioMar Aracaju em oferecer serviços de excelência aos seus clientes.

