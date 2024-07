Espaço Gamer proporciona diversão eletrônica no Shopping Jardins, em Aracaju

Espaço Gamer proporciona diversão eletrônica no Shopping Jardins

Usuários do Shopping Jardins App ganham 10 minutos de interação na imersão com óculos de realidade virtual

Imagine ter a oportunidade de acompanhar a tripulação de uma estação espacial e apreciar imagens surpreendentes da Terra a partir de pontos só vistos pelos astronautas. Essa é a experiência imersiva proporcionada pelas interações Space Explorers e Mission ISS on Meta Quest, disponíveis no Espaço Gamer da Hitech Arena no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Além da diversão por meio de óculos de realidade virtual, a atração localizada ao lado da livraria Escariz, próximo à Portaria A, oferece entretenimento em cinco computadores, um simulador de corrida de automóveis, dois consoles de PlayStation 5 e fliperama retrô com jogos antigos e atuais.

Games de luta, estratégia, RPG, futebol e outros esportes são algumas das atrações. A diversão no Espaço Gamer tem valores a partir de R$ 15 e a ficha para o fliperama tem o valor de R$ 2,50. A Arena também disponibiliza computadores para navegação na internet e funciona, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Os usuários do aplicativo do Shopping Jardins têm direito a 10 minutos de diversão gratuita na experiência imersiva com óculos de realidade virtual. Basta apresentar o cadastro de usuário do app no Espaço Gamer e aproveitar.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

