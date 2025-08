Espaço Locações promove workshop Arte Floral no RioMar Aracaju

Nesta terça, dia 5 de agosto, o Espaço Locações convida o público para um evento especial que une arte, decoração e flores em uma experiência gratuita e repleta de inspiração. O workshop de arte floral será realizado no Piso L2 do RioMar Aracaju, ao lado da Camicado, e contará com a presença dos renomados decoradores Dilson Vasconcelos e Walmy Becho.

A programação tem início às 10h, com uma exposição de mobiliário e ambientação decorativas. Às 15h, o decorador Walmy Becho, vindo diretamente de Maceió, participa de um bate-papo inspirador com o público. Já às 19h, os decoradores Walmy Becho e Dilson Vasconcelos comandam o workshop de arte floral, compartilhando técnicas, conceitos e sensibilidades que transformam arranjos florais em verdadeiras obras de arte.

O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade única para profissionais e entusiastas da decoração mergulharem no universo da arte floral e ampliarem seus conhecimentos sobre composição e ambientação. Para mais informações e orientações sobre participação, basta entrar em contato com Robertha Setton pelo telefone (79) 9999-6565.

Lotti+Caldas Comunicação – Arquivo pessoal