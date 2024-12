Espaço Multissensorial é destaque na Vila do Natal iluminado

A acessibilidade e o acolhimento às famílias são prioridades na Vila do Natal Iluminado. A magia do Natal chega também com a inclusão e o compromisso do Governo do Estado, que preparou um espaço exclusivo para atender às crianças neurodivergentes. Com toda uma estrutura preparada para receber este público, o Espaço Multissensorial, que fez sucesso na Vila da Criança, retornou para o evento natalino.

A primeira-dama e secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforçou a importância de ter espaços como estes nos eventos. “O Espaço Multissensorial foi muito importante na Vila da Criança, sendo uma das realizações com que ficamos mais felizes, pois podemos ver como as mães se sentem contempladas e seguras em trazer seus filhos para a Vila, e claro que no Natal trouxemos novamente, para reforçar este espaço como lical acolhedor e inclusivo”, destacou.

O propósito do espaço é acolher as crianças e suas famílias em caso de crises, devido aos estímulos naturais proporcionados na Vila, para que assim possam aproveitar cada atração com maior tranquilidade. Neste sentido, a acompanhante terapêutica do espaço, Luana Lima, detalha como todo o local foi projetado para acolher as crianças. “Sabemos que muitas crianças neurodivergentes têm questões relacionadas à hipersensibilidade. Pensando nisso, temos essa sala preparada para acolhê-las da melhor maneira. Por ser um container, a sala isola o barulho externo. O ambiente conta com tatames, puffs, uma piscina de bolinhas climatizada e iluminação azul, que substitui a cor vermelha para cromoterapia, ajudando também a relaxar”, ressalta.

Já Janaína Amorim, mãe de Caleb, criança autista de 6 anos, destacou a relevância do Espaço Multissensorial para a experiência na Vila do Natal Iluminado. “Devido ao excesso de estímulo de luzes e informações, muitas vezes eles se desregulam e querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui, na sala sensorial, é um lugar em que ele vai se regular e sentir-se mais acolhido, mais incluído no espaço dele”, considera. Com essas iniciativas, o Governo de Sergipe reafirma seu compromisso com a inclusão e acessibilidade, proporcionando uma experiência natalina mágica e acolhedora para todos.

Foto: Seasic