Espaço Multissensorial promove acolhimento e inclusão na Vila da Criança

A Vila da Criança, promovida pelo Governo de Sergipe, se destacou mais um ano pelo compromisso com a inclusão e o acolhimento das famílias. Entre as atrações do evento, o Espaço Multissensorial, promovido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), chamou atenção das mães e responsáveis de crianças neurodivergentes, ao oferecer um ambiente tranquilo, adaptado e pensado especialmente para o conforto sensorial das crianças.

Com luz baixa, climatização e estímulos controlados, o espaço foi planejado para que todas as crianças pudessem aproveitar a Vila de forma segura e prazerosa, especialmente aquelas com hipersensibilidade, sendo uma sala de autoregulação.

Para a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, a iniciativa reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a inclusão e o acolhimento. “O Espaço Multissensorial é um exemplo concreto de como a Seasic tem trabalhado para que todos os públicos sejam acolhidos nas ações do Governo. Na Vila da Criança, conseguimos proporcionar um ambiente pensado especialmente para as crianças atípicas e suas famílias, reafirmando o compromisso com a inclusão, o respeito e o cuidado”, destacou.

As mães que visitaram o espaço relataram a emoção e o alívio de encontrar um local preparado para receber seus filhos de forma acolhedora. Maria Alice, mãe de Ian, criança autista, destacou a importância da iniciativa. “É muito importante ter esse tipo de espaço porque as crianças atípicas precisam se sentir incluídas, independentemente de qualquer coisa. O Ian adorou, ficou encantado. Já conhecíamos salas sensoriais de clínicas, mas nunca assim, com luz baixa, climatizado e bem adaptado para eles. Foi perfeito”, contou.

Já Ana Yasmin, mãe do pequeno Bernardo, ressaltou o acolhimento proporcionado pelo espaço. “Amei, é um espaço bem acolhedor. O Bernardo se tranquilizou bastante, e eu também. É um ambiente em que as crianças se sentem seguras e nós, mães, também nos sentimos acolhidas”, afirmou.

A emoção também tomou conta de Fernanda Queiroz, mãe de Gabriel, que visitou o espaço. Turista da Bahia, ela elogiou a iniciativa do Governo de Sergipe. “Sou mãe atípica e, pela primeira vez aqui em Sergipe, pude conhecer um espaço assim. Fiquei emocionada quando entrei porque muitos estímulos acabam deixando nossos filhos estressados e, aqui, eles podem relaxar. Não só as crianças, mas nós também nos sentimos acolhidas. Somos da Bahia e nunca vimos isso em lugar nenhum. Parabéns ao Estado de Sergipe por proporcionar algo tão lindo”, declarou.

O Espaço Multissensorial conta com isolamento acústico, iluminação azul voltada à cromoterapia, quadro sensorial, puffs e piscina de bolinhas, promovendo relaxamento e bem-estar para as crianças. Com essa iniciativa, o Governo de Sergipe, por meio da Seasic, reafirma seu compromisso em garantir eventos acessíveis e inclusivos, proporcionando momentos de lazer, acolhimento e respeito à diversidade para todas as famílias.

Foto: Thiago Santos