ESPAÇOS DA VILA DA CRIANÇA ENCANTAM OS SERGIPANOS E OS TURISTAS NA ORLA DA ATALAIA, EM ARACAJU

Entre os dias 7 e 26 de outubro, a Praça de Eventos, na Orla da Atalaia, em Aracaju, se transforma na Vila da Criança, evento promovido pelo Governo do Estado para proporcionar diversão e entretenimento ao público infantil e suas famílias. Além das atividades culturais, recreativas e artísticas, o evento oferece espaços que têm chamado a atenção de visitantes e de crianças pela decoração e diversidade.

Quem visita a Vila encontra uma série de cenários perfeitos para fotos e vídeos. Com uma decoração vibrante, colorida e cuidadosamente planejada, cada canto convida os visitantes a registrar momentos únicos. Entre esses espaços, destacam-se as casas temáticas, que abrigam personagens lúdicos e encantam os pequenos, além da minicidade, espaços instagramáveis, roda-gigante e muitos outros atrativos.

A massoterapeuta Evelyn Santana aproveitou o passeio com a filha de um amigo e não polpou elogios para o local. “Achei muito interessante, principalmente o espaço recreativo para as crianças brincarem e incentivar a criatividade. Está muito colorido, muito bonito, dá para tirar várias fotos. Com certeza vou postar nas redes sociais”, reforçou.

Outro ponto de destaque para as famílias é a oportunidade de levar lembranças eternas para casa. A corretora de seguros Elisângela Andrade também aprovou a estética do local logo de início no pórtico de entrada. “Gostei muito de tudo, especialmente da parte dos primeiros socorros; meu filho pôde entrar no caminhão dos bombeiros, e ele vivenciou a vila de uma maneira muito legal. Além disso, a decoração está linda, é tudo muito colorido e encantador, com vários espaços para fotos. E o melhor, tudo gratuito”, evidenciou.

O contador Bruno Varjão visitou o evento com sua esposa Ana e sua filha Ana Catarina, de um ano, e ressaltou a importância do local para o momento em família. “Para a criança, é excelente. Muitos espaços bonitos, e minha esposa adora tirar fotos. É uma ótima oportunidade para aproveitar e registrar esses momentos”, destacou.

Para Neide Silva, o local encanta pela beleza de cada detalhe. Moradora de Aracaju, a pensionista levou o seu filho Pedro, de seis anos, para conhecer o espaço e se divertir com as atrações. “Estamos aproveitando aqui os espaços para tirar fotos. O governo tomou muito cuidado, cada detalhe foi pensado com carinho, justamente para as pessoas aproveitarem com as crianças. A decoração está linda. Está tudo perfeito e encantador”, declarou.

Vila da Criança

A Vila da Criança conta com cinema, teatro, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila contará com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço na orla tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Thiago Santos