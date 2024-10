Espaços de comercialização externos da Vila da Criança geram oportunidades

Com atrações diversas, como parque de diversão, cinema, teatro, minicidade e jogos eletrônicos, a Vila da Criança, realizada pelo Governo do Estado na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, além de muita diversão é um espaço de oportunidades também para quem comercializa produtos ou serviços na área externa e arredores do evento.

O comerciante Carlos Eduardo de Souza, 42, foi um dos 11 sorteados para vender alimentos em pontos de comércio na área externa da Vila e contou como a iniciativa impacta na renda da sua família, especialmente no mês de outubro, quando o movimento de eventos costuma ser menor. “A gente estava com uma expectativa muito alta e, graças a Deus, está atendendo, o movimento é muito grande aqui. A gente atende eventos em todo o estado, mas esse mês com a Vila da Criança foi de fato o único que atendeu a nossa expectativa financeira, porque geralmente é um mês mais parado. As vendas aqui estão acima da média, só de hambúrguer estamos vendendo cerca de 600 por semana”, afirmou.

No food truck de Eduardo trabalham mais cinco pessoas além dele, quatro fixas e duas contratadas para a demanda do evento. Segundo Eduardo, a realização da Vila é positiva para toda a cadeia produtiva do estado, pois possibilita a contratação de pessoas que estão desempregadas e ainda o aumento de vendas no comércio, pelos fornecedores de produtos diversos. “Ajuda a gente e também quem é contratado. A gente ainda compra mais, o que acaba movimentando a economia, beneficiando a todos”.

Cintia Damares, 26, foi uma das duas pessoas contratadas por Eduardo para trabalhar com a venda de lanches, como hambúrgueres, batata frita e refrigerante, no seu food truck neste mês. Para ela, a oportunidade chegou em um bom momento para complementar a renda da família. “Estava desempregada, fazendo bicos em casa, pois trabalho também com confeitaria. Esse evento é interessante porque abre portas para quem procura emprego, para podermos colocar algo a mais dentro de casa. Eu tenho dois filhos, moro de aluguel e ainda tem a medicação da minha filha que é autista, então tenho que ter uma renda extra”,explicou.

O turista de Minas Gerais, Nildimar Gonçalves Madeira, fez uma parada na área externa da Vila da Criança para fazer um lanche com sua esposa Sidilene Gonçalves e amigos que os acompanham na viagem. O casal elogiou a organização e segurança do espaço. “É um atrativo muito grande, todas as praias deveriam ter um atrativo igual a esse. Essa estrutura que tem aqui é um chamativo para pessoas que procuram alguma atividade à noite para fazer, para não ficar só dentro do hotel. É nossa terceira vez em Aracaju e a estrutura aqui melhorou muito, está muito boa mesmo e seguro, com muito policiamento”, disse o professor aposentado, da cidade de São João Evangelista. “A recepção aqui é muito boa”, completou Sidilene.

Movimento

A Vila da Criança vai até o dia 26 de outubro e funciona diariamente das 17h às 22h. O fluxo de visitantes no espaço também está sendo comemorado pela empreendedora Laís Santos, que vende espetinho, pizza e bebidas não alcoólicas.

“Sou grata a Deus e ao nosso governador por sempre realizar esses eventos que levantam a renda da gente, é maravilhoso. Também fui contemplada na Vila do Natal e isso faz diferença, a gente consegue dobrar o faturamento se compararmos com um mês normal. E o movimento aqui está sendo ótimo, maravilhoso, superando as expectativas”, revelou Laís.

Givaldo Moraes aproveitou a oportunidade para garantir uma renda extra com o serviço de fotografias tiradas e impressas na hora. “Pelo dia eu trabalho fabricando jóias em prata e ouro e à noite faço um hobby, com fotografia e revelações na hora. O movimento aqui está bastante bom, ainda mais no sábado e domingo. Além da gente que trabalha, é importante porque é um entretenimento para pessoas, busca turistas aqui para Sergipe e é um lazer para as crianças, principalmente para as carentes, já que é de graça”, avaliou o fotógrafo.

Vila da Criança

A Vila da Criança conta com cinema, teatro, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, casas temáticas e Minicidade.

O espaço na Orla tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.