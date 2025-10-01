Espaços de teatro e cinema retornam para Vila da Criança com atrações gratuitas

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), traz de volta o Teatro e Cinema para a Vila da Criança, que terá início nesta sexta-feira, 3 de outubro, a partir das 17h, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, com atrações gratuitas. Este espaço, presente desde a primeira edição da Vila da Criança e sucesso em todas as sessões, contará com uma programação diversificada que compreende mais de 50 espetáculos sergipanos, entre teatro, circo e cinema.

O cinema tem capacidade para 80 pessoas e será realizado em ambiente climatizado. As sessões diárias de filmes de curta duração ocorrerão às 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h e 20h30, com entrada gratuita e organização por fila, que será aberta 15 minutos antes de cada exibição. No mês da Sergipanidade, os filmes destacam o folclore de forma lúdica, valorizando a cultura sergipana. O cinema também apresentará produções de animação e conteúdos diretamente ligados à identidade e ao patrimônio cultural de Sergipe.

A programação do cinema inclui o curta-metragem “Tia Ruth, uma História de Amor” e a série de animações “As Aventuras de Seu Euclides” (Lambe-Sujo, Chegana, Parafusos), produzidos por Marcelo Roque, da Fazer Filmes Produções.

Já o teatro conta com espaço para 130 pessoas sentadas por sessão, também sem cobrança de ingressos, oferecendo duas apresentações diárias às 18h e 20h, com filas abertas 15 minutos antes do início. Entre as atrações de abertura estão os espetáculos “Bombeiros em Ação Socorrendo Juninho e a População!”, do Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros, e “Tsuru”, da Eitcha Cia de Teatro, que explora o imaginário de duas crianças, a poesia dos seus sonhos e o origami como potência para a realização dos seus desejos.

A assessora técnica da Diretoria de Políticas Culturais (Dicult), Grazzy Coutinho, reforça que o espaço de teatro, que completa um ano, é um dos destaques das Vilas. “É uma imensa satisfação ver um espaço que deu super certo nas Vilas, que já virou um dos carros-chefes das edições, com uma programação 100% sergipana. O Governo de Sergipe fomenta não só esses grupos, mas também essa formação de plateia, a ludicidade, trazendo temáticas que dialogam com o cotidiano das crianças. E, claro, é uma forma que a família tem de se reunir diante de uma arte que é milenar”, destaca.

Os espaços contam com ações inclusivas específicas para ampliar o acesso da arte. Pessoas com deficiência, autistas e neurodivergentes têm prioridade no recebimento das fichas de entrada. As segundas sessões contam com intérpretes de Libras. No espaço de cinema, os filmes são legendados e contam com intérpretes de Libras. Alguns filmes incluem ferramentas de audiodescrição.

Programação

Teatro

18h – “Bombeiros em Ação Socorrendo Juninho e a População!”, do Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros

20h – “Tsuru”, da Eitcha Cia de Teatro

Cinema

18h – Tia Ruth, uma história de amor

18h30 – As aventuras de Seu Euclides: Lambe sujo e Caboclinhos

19h – As aventuras de Seu Euclides: Chegança

19h30 – As aventuras de Seu Euclides: Parafusos

20h – Tia Ruth, uma história de amor

20h30 – As aventuras de Seu Euclides: Lambe sujo e Caboclinho

Foto ASN