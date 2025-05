Espanha exige retirada de 66 mil anúncios do Airbnb, diz BBC News Brasil

Por Hugo Julião*

Uma reportagem publicada pela BBC News Brasil destaca que o governo da Espanha solicitou à plataforma Airbnb a remoção de quase 66 mil imóveis irregulares anunciados no país. A medida é parte de uma ofensiva para conter os impactos do turismo excessivo sobre o acesso à moradia nas grandes cidades espanholas.

De acordo com o ministro dos Direitos Sociais, Pablo Bustinduy, os anúncios descumprem regras relacionadas ao uso turístico de imóveis. As infrações incluem ausência de número de licença, informações falsas e falta de dados sobre o proprietário. Uma decisão judicial já determinou a retirada imediata de quase 5 mil imóveis em Madri.

As regiões afetadas incluem Madri, Andaluzia, Catalunha, Comunidade Valenciana, País Basco e as Ilhas Baleares. Para o ministro, a decisão representa uma “vitória clara para quem luta pelo direito à moradia”.

A preocupação com o acesso à moradia cresceu nos últimos anos. O preço médio dos aluguéis dobrou na última década, enquanto os salários permaneceram praticamente estagnados. Muitos apontam o uso de imóveis para aluguel turístico como fator agravante da crise habitacional.

O país recebeu 94 milhões de turistas estrangeiros em 2024, número recorde que acirrou os debates sobre o turismo descontrolado. “Há Airbnbs demais e moradias de menos”, declarou o primeiro-ministro Pedro Sánchez no início do ano.

Além do governo nacional, cidades como Barcelona anunciaram medidas drásticas. A capital catalã promete eliminar os 10 mil apartamentos de aluguel turístico de curto prazo até 2028. Outras regiões, como Ibiza e Múrcia, preferiram firmar acordos com a própria plataforma para garantir a legalidade dos anúncios.

O Airbnb informou que vai recorrer das decisões e destacou que, segundo a Suprema Corte espanhola, a responsabilidade pelas informações nos anúncios é dos anfitriões, e não da plataforma. A empresa também critica a política habitacional do país e diz que “regular o Airbnb não resolve o problema” de moradia.

O tema segue mobilizando a população. No último domingo, milhares protestaram nas Ilhas Canárias contra os efeitos do turismo de massa, e outras manifestações já estão programadas para as próximas semanas.

Arraiá do Povo 2025, em Aracaju

O Arraiá do Povo 2025 vai começa na próxima sexta-feira (30), na Orla da Atalaia, em Aracaju. Durante todo o mês de junho, o evento contará com apresentações de artistas renomados como Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Simone Mendes, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho, Zezé Di Camargo, Leonardo, Joelma, Bruno e Marrone, entre outros. Além dos shows, haverá a Vila do Forró, com 60 dias de duração, e outras atrações culturais espalhadas pela cidade, como a Rua São João, com trios pé-de-serra às segundas-feiras, concursos de quadrilhas juninas, Salva Junina e Arrastapé do 18.

Forró Siri 2025, em Nossa Senhora do Socorro

O Forró Siri 2025 será realizado de 31 de maio a 29 de junho. A programação inclui mais de 80 atrações, com destaque para Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon, Jonas Esticado, Unha Pintada, Solange Almeida, Joelma, Alceu Valença, Raí Saia Rodada, Flávio José, Zé Vaqueiro, Márcia Fellipe, Luan Estilizado, entre outros. As apresentações ocorrerão na Sede do Município, Conjunto Jardim, Parque dos Faróis e Arena Siri.

São João de Estância 2025

A programação de Estância está repleta de tradição e cultura. Entre os dias 31 de maio e o final de junho, haverá apresentações de artistas como Raí Saia Rodada, Joelma, Vitor Fernandes, Zezé Di Camargo, Solange Almeida, João Gomes, Magníficos, Iguinho e Lulinha, Gil Mendes, Adelmário Coelho, Ramon e Randinho. Além dos shows, a festa contará com concursos de quadrilhas, cortejos culturais e a tradicional queima de fogos com os barcos de fogo, símbolo da cidade.

São João de Areia Branca 2025

Com o tema “São João de Areia Branca: onde o forró começa”, a cidade promoverá seis noites de festa entre 30 de maio e 29 de junho. A programação inclui atrações como Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Murilo Huff, Xand Avião, Natanzinho Lima, Jonas Esticado, Unha Pintada, Danielzinho Jr., Limão com Mel, entre outros. No dia 24 de junho, haverá um show religioso com Eliane Ribeiro, e a festa encerra com a tradicional cavalgada no dia 29 de junho.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE