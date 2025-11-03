Especial de Natal – João Ventura Canta Caetano, no próximo dia 21 de dezembro

Um espetáculo que celebra a poesia, a harmonia e o encanto da música brasileira

O cantor, pianista e compositor sergipano João Ventura retorna a Aracaju com o espetáculo “Especial de Natal – João Ventura Canta Caetano”, no sábado, 21 de dezembro, às 20h, no Teatro Tobias Barreto. Aclamado pelo público e pela crítica, o concerto tem rodado as principais casas de show e teatros do país, e chega especialmente a Aracaju para mais um encontro já tradicional com o público sergipano, reunindo emoção, sofisticação e a beleza das canções de Caetano Veloso sob o olhar singular de Ventura.

Com sua habitual mistura de técnica refinada e sensibilidade poética, João Ventura propõe uma imersão musical em que voz e piano se entrelaçam com delicadeza. O repertório passeia por grandes clássicos da obra de Caetano, incluindo “Desde que o Samba é Samba”, “Oração ao Tempo”, “Trem das Cores”, “Coração Vagabundo”, “Leãozinho”, “Sonhos”, “Você Não Me Ensinou a Te Esquecer”, “Sampa” e “Odara”, em releituras que evocam tanto o lirismo quanto a energia da música brasileira.

Em formato intimista, Ventura transforma o palco em um espaço de celebração e contemplação — um convite para ouvir, sentir e compartilhar. A experiência é marcada por interpretações profundas e arranjos que evidenciam a força da simplicidade: um piano, uma voz e muitas emoções.

Serviço

Especial de Natal – João Ventura Canta Caetano

Teatro Tobias Barreto

Sábado, 21 de dezembro, às 20h

Ingressos: inteira R$120, social R$100, meia R$60

Vendas na bilheteria do teatro e no site do Web Guichê, disponível no link da bio dos perfis @joaoventura e @nossodomproducoes

A realização é da Nosso Dom Produções, produtora sergipana que tem se destacado por promover projetos culturais de qualidade, conectando artistas e públicos em experiências musicais únicas. Com uma trajetória dedicada à valorização da arte e da música, a produtora reafirma, com este espetáculo, seu compromisso em nutrir a cena cultural sergipana com eventos que emocionam e inspiram.

Texto e foto assessoria