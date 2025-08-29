Especial Djavan leva ao Café da Gente Sergipana um mergulho na obra do mestre da MPB

Na sexta-feira, 29 de agosto, às 20h, o espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, recebe o show “Fábio Lima Acústico – Especial Djavan”, mais um momento marcante da trajetória de um dos grandes intérpretes da música popular brasileira. Neste novo projeto, Fábio homenageia o inconfundível Djavan, recriando com arranjos especiais e interpretação singular algumas das mais belas e emblemáticas canções de sua carreira.Contaremos ainda com a participação mais que especia de Chiko Queiroga.

O repertório, pensado para emocionar e envolver o público, passeia por sucessos que atravessaram gerações e continuam atuais, como Flor de Lis, Oceano, Se, Samurai, Açaí e Meu Bem Querer. Com um formato acústico intimista, o artista imprime novas cores e nuances aos clássicos, revelando detalhes e sutilezas das melodias e poesias de Djavan. As versões foram cuidadosamente elaboradas para este show, destacando a potência vocal de Fábio e a atmosfera calorosa do encontro com a plateia.

Natural de Aracaju-SE, Fábio Lima é um artista premiado e reconhecido, com nove títulos consecutivos de Melhor Cantor de Sergipe, além do prestigiado “Profissionais do Ano 2022” e o 1º Prêmio da Música Sergipana (PREMUSE) em 2014. Sua carreira inclui participações em festivais, especiais de TV e aberturas de shows de nomes como Roupa Nova e Fábio Júnior. Suas composições autorais também integraram a trilha sonora do filme A Pelada, consolidando sua versatilidade e paixão pela música.

A produção é da Nosso Dom Produções, referência em eventos culturais que destacam talentos sergipanos e proporcionam experiências únicas, sempre valorizando a música e a cultura nacional.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 29 de agosto

Horário: 20h

Local: Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana (Anexo ao Museu da Gente Sergipana)

Ingressos: Primeiro lote R$ 60 – Adquira no Sympla, através do link na bio do Instagram @nossodomproducoes ou pelo PIX solicitando a chave nos contatos (79) 99854-1330 ou (79) 98138-3594

Garanta já o seu ingresso e viva uma noite inesquecível celebrando Djavan. O espaço é intimista e sujeito à lotação.

