Especialista em medicina felina alerta para os riscos de desidratação em gatos

Com o verão e as temperaturas elevadas, cresce a preocupação dos tutores com o consumo de água por parte dos gatos. Segundo uma pesquisa do Serviço Copernicus para Mudanças Climáticas da União Europeia, janeiro de 2025 foi o mês mais quente do planeta, um contexto que afeta a saúde dos felinos, especialmente se não estiverem bem hidratados.

Para evitar problemas, algumas estratégias simples podem ser adotadas em casa. Espalhar potes de água por diferentes cômodos facilita o acesso, enquanto o uso de fontes de água corrente pode estimular o consumo. “Muitos tutores me relatam que seus gatos só bebem água quando a torneira está aberta. As fontes mantêm a água fresca e em movimento, o que os gatos adoram”, explica a veterinária Dra. Candice Garcia, especialista em medicina felina e diretora da clínica Toca dos Gatos.

Além do desconforto, a baixa ingestão de água pode desencadear problemas urinários, como cálculos e infecções. “Os gatos, por natureza, não bebem grandes quantidades de água, um comportamento herdado de seus ancestrais selvagens. Se o potinho estiver longe, eles podem simplesmente não se levantar para beber, o que leva à concentração da urina e a riscos para a saúde”, alerta a especialista.

Estratégias para incentivar a hidratação

Para evitar complicações, a veterinária recomenda algumas estratégias simples. “Espalhar potes de água pela casa facilita o acesso e estimula o consumo. Outra alternativa são as fontes de água corrente, que mantêm a água fresca e em movimento, atraindo a atenção dos gatinhos”.

Além disso, a especialista destaca que pequenas mudanças na alimentação podem ajudar. “Incluir sachês de alimento úmido na dieta é uma excelente estratégia, pois 80% de sua composição é líquida. Precisamos quebrar o mito de que faz mal. Pelo contrário, o sachê é extremamente benéfico para a hidratação dos gatos”. Outra dica é criar picolés de sachê. “Basta misturar o alimento com água e congelar em forminhas de gelo. Muitos gatos gostam de lamber até derreter, tornando-se uma atividade refrescante e saudável”, completa.

Atenção aos sinais de desidratação

Estar atento aos sintomas é essencial para evitar complicações. Olhos fundos e sem brilho, pelos opacos, apatia, lentidão e pele ressecada são alguns dos sinais de alerta. Para testar, basta puxar levemente a pele do gato: se demorar a voltar ao lugar, pode ser um indicativo de desidratação severa. “Se notar esses sinais, procure um veterinário imediatamente, pois a desidratação pode evoluir rapidamente para quadros graves”, orienta a Dra. Candice.

Com temperaturas tão altas, o cuidado com os gatos no verão deve ser constante. Garantir ambientes frescos, oferecer água limpa e acessível e observar o comportamento dos felinos são medidas simples, mas que fazem toda a diferença para a saúde e o bem-estar dos animais.

Texto e foto NV Comunicação