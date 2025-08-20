Especialistas discutirão tendências de marketing e negócios para o setor imobiliário

Evento apoiado pela Urbane Incorporadora acontecerá nesta sexta-feira, 22, no auditório do Centro Médico Jouberto Uchôa

O 1º Painel Imobiliário, encontro que reunirá especialistas para discutir as principais tendências de marketing e negócios do setor, será realizado nesta sexta-feira, 22 de agosto, às 14h, no auditório do Centro Médico Jouberto Uchôa. A iniciativa tem como objetivo oferecer aos profissionais capacitação, troca de experiências e novas ferramentas para ampliar resultados em um mercado cada vez mais desafiador. A realização conta com o apoio da Urbane Incorporadora, que inclui a ação em seu calendário de iniciativas voltadas à valorização da categoria, reafirmando o compromisso com os corretores que impulsionam o mercado imobiliário.

A programação trará palestras com profissionais como Thiago Martins, CEO da Martins Consultoria em Marketing, Pai do Rec, especialista em produção de conteúdo estratégico, Felipe Monteiro e Genisson Gabriel, referências em área comercial e gestão de tráfego, além de Vitor Guimarães, advogado especializado em Direito Imobiliário. O intuito é apresentar uma visão ampla sobre inovação nas vendas, marketing digital, comunicação eficiente e questões jurídicas que impactam diretamente a atuação dos corretores.

Érica Luduvice, diretora da Urbane Incorporadora, ressalta que a ação integra a programação do Mês do Corretor, sendo também uma forma de reconhecer e fortalecer a categoria. “O corretor de imóveis é peça-chave na concretização de sonhos e no crescimento do setor. Ao apoiar um evento como este, reforçamos nosso compromisso de oferecer conteúdo relevante e ferramentas que ajudem esses profissionais a se manterem competitivos e preparados para os desafios do mercado”, afirma.

O 1º Painel Imobiliário é voltado a todos os profissionais que atuam no setor. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pela internet, por meio do site exclusivo: Ingresso Painel Imobiliário.

Mês do Corretor de Imóveis

O Mês do Corretor é celebrado em agosto em referência à Lei nº 4.116, sancionada em 27 de agosto de 1962, que regulamentou a profissão no país e estabeleceu a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis (CRECI). Para o setor, a data é um marco de reconhecimento e valorização do trabalho de quem atua na intermediação de negócios imobiliários. A Urbane, que já realiza premiações e ações de reconhecimento ao longo do ano, fortalece com essa iniciativa sua presença como parceira estratégica dos profissionais que impulsionam o mercado imobiliário sergipano.

