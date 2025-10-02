Espetáculo infantil  “As Aventuras de Mike” acontece em Aracaju dia 11 de outubro

Aracaju se prepara para receber um dos maiores sucessos da atualidade. A peça “As Aventuras de Mike – O Hotel Assombrado”, inspirada na série de livros infanto-juvenil mais vendida do Brasil, chega ao Teatro Atheneu no dia 11 de outubro. A apresentação marcada para 17h alcançou a lotação máxima e, para atender à grande procura, a produção local, assinada pela Villela Produções, anunciou uma sessão extra para às 14h do mesmo dia.

Criada por Gabriel Dearo e Manu Digilio, o espetáculo transporta para o palco o universo que conquistou milhões de leitores e espectadores no Brasil e no exterior. Com humor leve, personagens carismáticos e situações inusitadas, a franquia se consolidou como a mais vendida do país em seu segmento, com mais de um milhão de exemplares comercializados, traduções para diversos idiomas e adaptações para diferentes formatos, como a animação disponível no Prime Video.

Na versão teatral, Mike, a Priminha Irritante, o Bebê, Robson e outros personagens decidem aproveitar uma promoção e passam alguns dias em um hotel que, supostamente, seria habitado por fantasmas. Entre sustos divertidos, confusões e participações inesperadas, o público acompanha a história e também ajuda a decidir o desfecho. Com músicas inéditas, coreografias que envolvem toda a plateia e efeitos visuais que recriam a atmosfera misteriosa do hotel, a montagem mescla comédia e fantasia em uma experiência interativa para crianças de todas as idades e toda a família.

Os ingressos para a sessão extra do espetáculo “As Aventuras de Mike – O Hotel Assombrado” estão à venda na bilheteria do Teatro Atheneu e no site Ingresso Digital. Há opção de ingresso solidário (mediante doação de 1 kg de alimento não perecível), além de meia-entrada para professores, estudantes, pessoas acima de 60 anos e professores da rede pública.

Produção local: Villela Produções

Texto e foto NV Assessoria