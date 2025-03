Espetáculo Internacional Multipremiado “Fulanos” chega a Aracaju no dia 13 de abril

Assistido e aclamado em vários países, como EUA, China, Espanha, França, Chile e México, o espetáculo Fulanos chega a Aracaju no dia 13 de abril (domingo) em sessão única e exclusiva no Teatro Tobias Barreto, a partir das 16h. Considerado uma obra-prima pela crítica especializada, a peça tem na sua montagem atores-bailarinos, mímicos e acrobatas, que emocionam por meio da estética do circo, entrelaçando-a com dança, teatro e música

O espetáculo retrata cenas do cotidiano com humor e uma energia contagiante. Com a ajuda de 6 escadas, os atores utilizam infinitas formas de expressar o que vivem e sentem, transformando constantemente o significado e o design daquele espaço. Eles interagem fisicamente, movendo-se por diferentes estados de espírito. No mundo dos Fulanos, escadas viram camas confortáveis para deitar e sonhar e se transformam em portas que se abrem para jogos variados, para a magia do circo, para navegar pela imensidão do mar e, até, para encarar um labirinto cheio de desafios.

Dentre os prêmios conquistados pelo espetáculo, destacam-se o Prêmio Teatro DEL MUNDO, nas categorias de Melhor Espetáculo e Iluminação; o Prêmio de Melhor Espetáculo Infantil no Festival de Tàrrega, na Espanha; o Prêmio ATINA de Melhor Produção; o Prêmio de Melhor Espetáculo na FETEN; a Feira Europeia de Teatro para Crianças; o Prêmio ARGENTORES, pelas categorias de Melhor Coreografia e Trilha Sonora, além de uma Menção Honrosa no Prêmio Maria Guerrero, na Argentina.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através do Guichê Web com o link https://www.guicheweb.com.br/espetaculo-internacional-fulanos_39705

SERVIÇO:

O quê: Espetáculo Internacional Fulanos

Quando: 13 de abril – Domingo – às 16h (Sessão única)

Onde: Teatro Tobias Barreto (Av. Pres. Tancredo Neves, 2209 – Inácio Barbosa)

Ingressos: Plateia – R$ 60 (meia) a R$ 120 (inteira); Mezanino A – R$ 55,00 (meia) a R$ 110 (inteira); Mezanino B – R$ 50 (meia) a R$ 100 (inteira).

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação