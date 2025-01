Espetáculo “Malagueta na Labuta” chega a Aracaju com debate sobre desigualdade

Apresentação única acontece no dia 23 de janeiro, às 20h, na Aldeia Escola de Circo, no centro da cidade. Projeto passará por nove cidades do Centro-Oeste e Nordeste do país.

Em circulação por nove cidades do Centro-Oeste e do Nordeste brasileiro, o espetáculo “Malagueta na Labuta”, solo de palhaçaria da artista Fernanda Pimenta, chegará a Aracaju no dia 23 de janeiro. A apresentação única, e com entrada gratuita, acontecerá às 20 horas, na Aldeia Escola de Circo, no centro da cidade.

O espetáculo “Malagueta na labuta”, da companhia Farândola Teatro-circo, combina a linguagem da palhaçaria com reflexões sobre opressões e desigualdades de gênero. Utilizando o humor para fazer o público rir do começo ao fim, a apresentação aborda temas como violência contra a mulher e invisibilidade social.

Na peça circense, a atriz Fernanda Pimenta, uma das principais representantes da palhaçaria feminina do Centro-oeste do país, interpreta a palhaça e protagonista Malagueta, uma diarista que sonha e busca por melhores oportunidades de vida, assim como grande parcela das trabalhadoras brasileiras.

O espetáculo tem a direção inicial de Thaíse Monteiro, em versão de 2021. Em 2023, ele passou por uma remontagem, sob a orientação da renomada palhaça catalã Pepa Plana. Em 2024, a obra foi apresentada em 10 cidades do Estado de Goiás. Este ano, após passar por mais duas cidades do Goiás, a montagem chega a Sergipe por meio do projeto “Circulação Oxente Uai, Malagueta!”, que seguirá para Maceió (AL), Recife (PE), Arcoverde (PB), João Pessoa (PB) e Pipa (RN).

A equipe de “Malagueta na Labuta” é formada também pela produtora Larissa de Paula, pelo sonoplasta e cenotécnico Felipe Xico e pelo assistente de produção Denis Menezes. Em Aracaju, a produção local é do Grupo Teatral Boca de Cena, coordenado por Rogério Alves.

A apresentação é gratuita e aberta ao público, com infraestrutura planejada para garantir a acessibilidade. Haverá intérpretes de Libras e uma rampa para cadeirantes, além de apoio especializado para pessoas com dificuldades de locomoção. Embora tenha como público-alvo os adultos, a classificação indicativa é livre, ou seja, é liberado para todos da família, inclusive as crianças.

Palhaçaria feminina e feminista

A palhaçaria feminina e feminista tem ganhado destaque como uma forma de promover representatividade e quebrar estereótipos de gênero em uma área historicamente dominada por homens: a comicidade. A linguagem permite que as mulheres tenham voz no universo artístico, utilizando o humor e a sátira para abordar questões como machismo, violência contra a mulher e desigualdade social, promovendo reflexão e conscientização sobre a situação delas na sociedade.

Impacto Social e Cultural

O projeto “Circulação Oxente Uai, Malagueta!” tem o apoio do edital 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Goiás, e busca inspirar mulheres a ocupar espaços na arte e conscientizar o público sobre temas relacionados à igualdade de gênero. Trata-se, principalmente, da valorização da palhaçaria feminina, por meio de uma abordagem que retrata temas como opressões de gênero, sexualidade e a inclusão social por meio do humor.

A atriz e criadora da palhaça Malagueta, Fernanda Pimenta, que é doutora em Artes Cênicas com o tema das palhaçarias feministas, tem inspirado e empoderado outras mulheres ao mostrar que é possível ocupar espaços tradicionais masculinos com qualidade e criatividade. Segundo ela, o fato do Nordeste ser uma região onde as desigualdades são também evidentes contou para a escolha das cidades do projeto.

“A escolha da região Nordeste também é um ponto importante deste projeto, pois trata-se de uma das regiões brasileiras mais afetadas pela violência contra a mulher, como mostram os dados do Conselho Nacional do Ministério Público, onde é preciso ainda mais esforço e coragem para denunciar abusos, de quaisquer natureza, inclusive trabalhistas”, ressalta a atriz.

SERVIÇO

O quê? Apresentação única do espetáculo Malagueta na Labuta

Quando: 23 de janeiro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Aldeia Escola de Circo (Rua Maruim, n. 190 – Centro)

Circular Cultura | Assessoria de Imprensa