Espetáculo Patati Patatá Circo Show chega a Aracaju

O espetáculo ‘Patati Patatá Circo Show’, assistido por mais de 2,5 milhões de pessoas, chega à Aracaju com shows às sextas, sábados, domingos e feriados. O espaço do circo será montado no estacionamento do shopping Jardins e oferecerá segurança e conforto ao público.

Nesse modelo de show, as crianças têm a oportunidade de interagir com os personagens, vivenciando momentos mágicos com Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo entre números circenses misturados e canções de sucessos da dupla Patati Patatá.

Em Aracaju, as apresentações terão horários diferentes e duração de 100 minutos. Nas sextas, será às 19h30. Aos sábados, domingos e feriados, serão três apresentações: 14h30, 17h e 19h30.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente online, por meio do site ou aplicativo, ou na bilheteria física, no Circo. Para maior comodidade do público, a compra de alimentos, bebidas e produtos da loja poderá ser feita através de um aplicativo próprio, no dia do evento.

O projeto é uma parceria entre a Rinaldi Produções (detentora da marca Patati Patatá) e a Três16 Entretenimento. Lembrando que a meia-entrada é válida para crianças de 2 a 12 anos, estudantes, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, professores e profissionais da rede pública municipal de ensino. Crianças que ainda não completaram 2 anos, e permanecerem no colo dos responsáveis, não pagam ingresso.

Fonte e foto assessoria