Espetáculo “Pegando Pesado” chega a Aracaju no dia 23 de outubro

O público sergipano já pode se preparar para uma noite de muitas gargalhadas. No dia 23 de outubro, às 20h30, o Teatro Tobias Barreto receberá o espetáculo de humor “Pegando Pesado”, reunindo no palco os humoristas Zé Fabiano, Mução e Rocini da Resenha.

Com uma proposta ousada e divertida, o show traz piadas afiadas e momentos de interação que prometem envolver o público do início ao fim. A classificação indicativa é de 16 anos, garantindo um humor direto e sem censura.

A realização é da N Produções, que segue investindo em grandes atrações e trazendo para Aracaju artistas de destaque no cenário nacional do humor.

Os ingressos já estão à venda pelo link oficial na página do Instagram da @nproducoesoficial.

Assessoria de Imprensa