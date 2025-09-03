Esporte, cultura, luta e resistência na 4ª Corrida e Caminhada do SINTESE

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), realizou no último dia 31 de agosto, na Orla de Atalaia, em Aracaju, a sua 4ª Corrida e Caminhada com o objetivo de proporcionar às professoras e aos professores um espaço para cuidar da saúde através da atividade física e fortalecer a luta diária, conforme afirma o professor Roberto Silva – presidente do Sintese.

“A corrida estimula o professor a cuidar de sua saúde física e mental. A gente vive um momento muito difícil na educação, que são os ataques das políticas neoliberais ao nosso fazer pedagógico. E o espaço do esporte e da confraternização é muito importante para que possamos resistir e enfrentar essa adversidade que vivemos nas escolas”, declarou Roberto Silva.

Para a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), é de estrema importância a iniciativa do Sintese em realizar a corrida e a caminhada, conforme afirma a vice-presidente Carol Rejane. “Cuidar da saúde, cuidar do corpo é resistência. A gente vive uma vida corrida, diversas pressões, seja mental ou física, e o Sintese, além de ser um sindicato que luta pelo magistério, pela educação, também traz esse tipo de atividade esportiva. Aí você caminha, você corre, mas também você confraterniza, você congrega com os trabalhadores e trabalhadoras, que venham para a 5ª Corrida do Sintese”, disse Carol Rejane.

A professora Ivonete Cruz, secretária de Formação da CUT/SE, destacou que o Sintese luta pela pauta dos direitos das professoras e professores, mas tem na essência da sua história a cultura, a comunicação, o esporte e o lazer.

“É muito importante o incentivo ao esporte, em tempos que as pessoas vivem com tanto estresse, com tanto adoecimento mental, ter um momento desse de esporte, de confraternização, é muito importante para a saúde mental dos professores e das professoras e das pessoas que vieram participar. Que o Sintese siga firme! Siga forte! Com luta, com resistência, com cultura e com muito esporte”, afirmou Ivonete Cruz.

A professora Mariclésia Batista e o professor Fábio Rocha participaram pela primeira vez da Corrida e Caminhada do Sintese, eles entendem que o evento é parte integrante da luta das professoras e dos professores, conforme destacou Mariclésia.

“Então é uma história de luta, nós precisamos lutar para conquistarmos onde estamos. Algumas pessoas lutaram lá atrás para que nós ocupássemos essa posição. Mulher, preta, professora, pobre, então a gente só vive através da luta e é isso que me estimula todos os dias. Hoje foi a minha primeira corrida de rua. Não podia ter uma estreia melhor, não é?”, revelou Mariclésia.

Já o professor Fábio Rocha vê na corrida um espaço para a promoção da saúde: “a minha principal motivação em participar da Corrida do Sintese é cuidar da saúde, mas também estimular os colegas a fazerem atividade física para manter a saúde e o bem-estar todos os dias”.

Por: CUT Sergipe – Foto: Assessoria de Comunicação do SINTESE