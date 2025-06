Esquema de segurança garante tranquilidade na abertura do Forró Siri

A Guarda Municipal atuou em parceria com a Polícia Militar, a Segurança Privada, Getam e Radiopatrulha

A abertura oficial do Forró Siri 2025 foi marcada pela organização e segurança. Os órgãos da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e do Governo de Sergipe atuaram de maneira integrada na praça vereador Ruy de Gomes Menezes (antiga praça Getúlio Vargas), no Centro Histórico do município. Além do grande efetivo empregado, com mais de 150 profissionais envolvidos no esquema de segurança , o evento conta com recursos que potencializam o monitoramento da área, como câmeras de alta resolução, videomonitoramento, detectores de metais, equipamentos para contagem de público, entre outros.

Esta primeira grande noite contou com o trabalho conjunto da Guarda Municipal de Socorro (GMS), Polícia Militar (PM), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Polícias de Radiopatrulha (BPRp) e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). Com essa estrutura robusta, a gestão municipal reforça seu compromisso em promover um evento seguro e organizado, proporcionando aos participantes uma experiência inesquecível na abertura do Forró Siri 2025.

O comandante da Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro (GMS), Renilton Santos, explica que a GMS fica responsável pela segurança interna da festa. Segundo ele, a guarda conta com mais de 70 agentes, divididos em patrulha por toda extensão do espaço. “Estamos com mais de 150 operadores de segurança distribuídos entre cada órgão. Ou seja, temos todo um aparato de segurança para proteger todos os forrozeiros que vieram curtir a festa. Também contamos com um sistema de videomonitoramento moderno, com reconhecimento facial e contagem de público, no caso de lotar o espaço e precisar tomar alguma medida”, detalhou.

O subcomandante da Polícia Militar, major Freitas, explicou que, para fazer a segurança externa da festa, a PM está contando com apoio logístico do Batalhão de Polícias de Radiopatrulha (BPRp) e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). “Estamos com um efetivo de mais de 44 policiais. Nós ficamos responsáveis pela parte externa da festa, nossa missão é o periférico do evento, visto que a parte interna é feita pela GMS e segurança privada. Ficaremos até o final do evento, que é a parte inspeção, para fazer com que a população volte para casa muito bem, tanto hoje quanto nos próximos 22 dias de Forró em Socorro”, disse.

Segurança estrutural

A Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdes), atua por meio da Defesa Civil na segurança estrutural do evento com a execução dos seguintes serviços: recolhimento de anotações de responsabilidade técnica; acompanhamento de vistoria; verificação de qualidade dos materiais; teste de carga; e monitoramento durante evento.

O coordenador geral da Defesa Civil, Stéfisson Barbosa, destaca que o planejamento estratégico e operacional está sendo cumprido com efetividade e resultados positivos. “A Defesa Civil está fazendo um grande trabalho, em parceria com todas as pastas municipais, para que a gente possa garantir a proteção de cada forrozeiro que esteja curtindo a festa. Estamos com toda equipe trabalhando para que possamos atender melhor a população, sem ocorrências. Fizemos todas as vistorias acompanhados do Corpo de Bombeiros”, afirmou.

Foto: Juracy Feitosa / Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação