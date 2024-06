Esquenta a disputa na grande  final do Concurso ‘Seu Menino’, realizado pelo Sesc

Balanço do Nordeste, Século XX, Massacará e Meu Sertão são as quadrilhas juninas finalistas no Concurso ‘Seu Menino’, realizado pelo Sesc, na Praça General Valadão.

A grande final acontece hoje, 20/06, a partir das 19h, com acesso gratuito.

Desde o dia 17/06 o concurso é realizado dentro do Arraial Sesc São João na Praça, com a participação de 12 agremiações da capital e do interior do estado.

O público tem prestigiado e as torcidas empolgado a competição.

A premiação:

O 1° lugar leva R$ 10.000, o 2° recebe R$ 8.000 e a 3° colocação ganha R$ 6.000.

Não dá pra perder! Vamos curtir e prestigiar os festejos juninos do Sesc São João na Praça.

Foto: Sesc Comunicação

Por Aparecida Onias Freire