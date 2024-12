“Essência”: Luanzinho volta às origens em novo CD que estreia dia 23

Atendendo aos pedidos dos fãs, Luanzinho está de volta com o que sabe fazer de melhor: cantar com alma e coração. Na próxima segunda, dia 23 de dezembro, o cantor lança “Essência”, seu novo CD que estará disponível em todas as plataformas digitais.

“Esse projeto é muito especial pra mim. É como voltar pra casa, para o lugar onde tudo começou. A essência da minha música sempre foi o romantismo, e eu sabia que era hora de trazer isso de volta. Esse álbum é pra vocês, que sempre pediram e nunca deixaram de acreditar em mim”, revelou o cantor.

O trabalho promete emocionar ao resgatar as raízes musicais de Luanzinho, trazendo o romantismo que marcou sua carreira e conquistou o público. O álbum é um presente de Natal antecipado para quem sempre vibrou com suas músicas.

Texto: Hivy Rhafaella – Foto: Markus Mello