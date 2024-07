Está aberta a temporada de ofertas no Shopping Jardins, em Aracaju

A edição de inverno da liquidação mais aguardada de Sergipe segue até o domingo, 14 de julho, com descontos que chegam a 70%

A partir desta quarta-feira, 10 de julho, o consumidor encontra tudo de bom, bonito e barato no Shopping Jardins. Até o próximo domingo, 14 de julho, o empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju promove a sua tradicional liquidação BBB. Na temporada de ofertas do inverno 2024, os clientes têm a oportunidade de aproveitar os benefícios exclusivos e os descontos que chegam a 70% para renovar o guarda-roupa, atualizar os gadgets, repaginar a decoração da casa e adquirir eletroeletrônicos, itens de perfumaria e autocuidado, dentre outros produtos.

Camisa polo Mitchel a partir de R$ 59,95, calça jeans por R$ 199,99 no Espaço Lord, macacão de R$ 498,80 por R$ 299,90 na BluK, body infantil por R$39,99 na Tip Top e short feminino por R$ 59,99 na Avenida são algumas das ofertas encontradas nas lojas de moda. Também tem, por exemplo, combo com três camisas por R$ 99,99 na Boxxe Jeans e, na Zigman, produtos selecionados da Dudalina estão com 40% de desconto.

Do segmento esportivo e de calçados, o consumidor encontra sandália rasteira a partir de R$ 49,90 na Sonho dos Pés, sandália vermelha de salto alto de R$ 459,90 por R$ 99,90 na Arezzo, papete por R$ 51,90 no Clube Melissa, mocassim tratorado por R$ 149,00 na SantaLolla e tênis Nike de R$ 399,99 por R$ 199,99 na Centauro.

Calcinha biquíni por R$ 29,90 na Hope, kit dupla face para cama casal por R$99,99 na First Class Home e creme de barbear Sr.N de R$ 49,90 por R$ 17,94 na Natura são outros itens em promoção. Já no setor de telefonia e eletroeletrônicos, há smartphone Redmi Note 12 mais fone de ouvido buds 4 lite por R$ 1.799,00 na Xiaomi; lava e seca roupas 11kg Midea por R$ 3.679,00 na Casas Bahia e smart TV 50 polegadas TCL por R$ 2.290,00 no Magazine Luiza.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação